Sinan Ateş’in dayısı MHP’den istifa etti: Bildiklerimizi anlatacağız

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından MHP tabanında tepki istifaları devam ederken, Bursa’dan da ilk istifa geldi. Sinan Ateş’in, dayısı Yıldırım Belediyesi MHP’li meclis üyesi Mustafa Bozkurt, partisinden istifa etti.

“YILLARIMIZI VERDİK BİR DAVA UĞRUNA”

Konuya ilişkin SÖZCÜ’ye açıklama yapan Yıldırım Belediyesi meclis üyesi Mustafa Bozkurt, “Artık eski Türkiye’de yaşamıyoruz. Yıllarımızı verdik bir dava uğruna. Bizim arkamızda olmayan bir toplumda olmamız bize zarar verecektir. Bu düşünce ile MHP’den istifa ettim. Bağımsız meclis üyesi olarak hizmetime devam edeceğim” dedi.

“ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE KALBEN İNANIYORUZ”

Yeğeni Sinan Ateş’in cinayeti ile ilgili de konuşan Bozkurt, “Bizim gösterdiğimiz tepkiler çok birşey değil aslında. Biz adaletin tecellisini bekliyoruz. Adaletin yürüyen çarkına biz engel olan taraf olmak istemiyoruz. Haykırmayışımız, sessiz kalışımız, bir yerden korktuğumuz, çekindiğimiz için değil. Anayasa’daki adaletin tecelli edeceğine kalben inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“SÜMEN ALTINA KOYULMASINA ASLA HAZMEDEMEYİZ, ETMEYECEĞİZ DE”

Bağımsız meclis üyesi ve Sinan Ateş’in dayısı Mustafa Bozkurt şöyle konuştu;

“Bu ülkede böyle tarif edilecek yüzlerce insan ya dövüldü, ya yaralandı, ya da öldürüldü. Biz bunları yaşadık. Sinan benim yetiştirdiğim bir evladım. Sinan’ımın asla bu şekilde unutulan bir isim olmasını istemiyorum. Onu hep yaşatacağız. Biz Bursa’da 250 bin Giresunluyuz. Bu kadar büyük bir topluluğun, evladının dosyasının sümen altına koyulmasına asla hazmedemeyiz. Etmeyeceğiz de.”

“CUMHURBAŞKANIMIZIN İRADESİNİ BEKLİYORUZ”

“Biz Cumhurbaşkanımızın iradesini bekliyoruz aslında. Cumhurbaşkanımız bu işe irade koyup, bu dosyanın aydınlanması adına ve kimlere kadar uzanacaksa ki, uzanacağı bilgileri bize iletiliyor. Biz sabırla bunu bekliyoruz. Önümüzde de bir seçim var. Şimdi seçime girerken ne şuandaki muhalif partilerin ne de iktidardaki partinin bizim tarafımızdan zarar görmesini asla istemiyoruz.”

“O GÜNE KADAR SABIRLA BEKLEYECEĞİZ”

“Biz Sinan evladımızın 40’ı mevlidini 11 Şubat Cumartesi akşam okutacağız. O güne kadar sabırla bekleyeceğiz. Ondan sonra bir şeyler açıklanamaz ise biz bildiklerimizi anlatacağız. Sokak süpürgesinin bildiği konuyu devletin irade koyucuları, kanun gözeticileri bilmiyor ise biz onlara anlatırız. Aslında gizli bir şey yok. Açık açık biliniyor. Benim kardeşim Halil İbrahim Bozkurt, ‘Bizim katilimiz mecliste’ kelimesini belki zamansız söyledi ama, aslında zamansız da değil, biz bunları biliyoruz yani. Bugün dokunulmazlıkları olanlar, yarın bizim gibi dokunur hale gelecektir. Kim bu ülkede bir suç işlemiş ise cezasını artık çekmeli. Eski Türkiye yok, eski Türkiye bitti. Sinan Ateş’te bu ülkede artık faili meçhul cinayetlerin olmamasının mihenk taşıdır.”