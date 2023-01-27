Sinan Ateş’in eşinden, MHP’li Semih Yalçın’a sert sözler

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile arkadaşı Selman Bozkurt, geçen yıl 30 Aralık günü Çankaya’da motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, iki çocuk babası Ateş hayatını kaybetti.

Ateş’in öldürülmesi sonrası MHP’nin taziye mesajı yayımlamaması dikkat çekmişti. Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, önceki gün sert ifadeler içeren bir açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’a yanıt verdi:

ÖNCELİKLE KENDİSİNİ TEMİZE ÇIKARMASI GEREK

– Şehit eşim Sinan Ateş’in tertemiz adını ağzına almadığı için memnun olduğum bir siyasetçi, dün yaptığı açıklama ile sabrımızın sınırlarını zorlamaktadır. Eşimin Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinden ayrılmasından şehit edildiği güne kadar yaşanan süreçlerden dolayı öncelikle kendisini temize çıkarması gereken bu beyefendi, yaşadığımız tüm acılara rağmen soruşturmanın sağlıklı yürümesi adına biz konuşmazken hangi ihtiyaca binaen masum çocuklar üzerinden duygu sömürüsü yapmaya çalışmaktadır?

BUNU İNANDIRICI BULMADIK

– Bütün çocuklar elbette ki masumdur ancak bu beyefendi iki yetim evladın hayatları boyunca yaşayacakları travmayı görmezden gelip suçsuz oldukları sabit görüldüğü takdirde serbest kalacak olan isimlerin çocuklarını mı düşünmektedir? En azından biz bunu inandırıcı bulmadık. Acıları deşmek istemem ancak bu beyefendi madem ki bizim acımız üzerinden siyaset yapmak, bir yerlere mesaj vermek hadsizliğini gösterdi, birkaç cümle etmek mecburiyeti hasıl oldu.

– Bu beyefendinin oğlu (Allah rahmet eylesin) vefat ettiğinde beyefendinin koluna giren ve kendisini yalnız bırakmayan benim eşimdi. Beyefendi, rahmetli oğlunun muhterem eşine merhumun yetim bıraktığı evladının yaşadıklarını sorsa idi hakkını araması gereken çocukların hangisi olduğunu daha iyi kavrayacaktı. Maksadım, satır satır şerh düşebileceğim talihsiz açıklamaya dair cevap vermek değildir.

BİZİ PARTİ MESELELERİ İLGİLENDİRMİYOR

PAD- Ülkücü Şehit Sinan Ateş’in evlatları bu siyasetçinin iğreti bir şekilde kullandığı gibi mazlum değildir, aksine mağrurdur. Çünkü benim evlatlarım; hayatı boyunca tertemiz yaşamış ve evlatlarına şerefli bir miras bırakarak şehit düşmüş bir babanın çocuklarıdır.

– Bizi herhangi partinin iç meselesi, diğer partilerle meseleleri ilgilendirmemektedir. Şehidimiz ile adalet arasına kim girmeye çalışıyor, bu vicdanları yaralayan suikastı kim aydınlatmaya çalışıyor biz ona bakıyoruz. Gerisi bizim için lafügüzaf.

– Kör değiliz, sağır değiliz, dilsiz değiliz. Duam ve beklentim odur ki şehidimizin kırkı çıkmadan gerçekler ortaya çıksın. Tüm gerçekler belgeleriyle ortaya çıktığında bugünlerde yapılan bu ve benzeri açıklamaların mahiyeti daha iyi anlaşılacaktır.