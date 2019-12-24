Sinan Aygün ifade verdi! Savcılık görüntü ve ses kayıtlarını inceleyecek

Ankara Büyükşehir Belediyesince mühürlenen Togo Kuleleri inşaatının müteahhidi olan Aygün, avukatıyla birlikte öğle saatlerinde Ankara Adalet Sarayı’na geldi.

Aygün burada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve bazı Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri hakkında açılan soruşturmayı yürüten Memur Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısına ifade verdi.

İDDİALARI SAVCIYA ANLATTI

Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aygün, savcının daveti üzerine adliyeye geldiğini, basın toplantısı ve televizyonlarda dile getirdiği iddiaları savcıya anlattığını söyledi.

SAVCILIĞA BELGE SUNULACAK

Savcının kendisinden bazı belgeler talep ettiğini, bunları dosya halinde sunacağını ifade eden Aygün, “Televizyonda sunduğumuz belgeleri avukatlarımız hazırlayacak, yarın öbür gün sunacağız.” dedi.

GÖRÜNTÜ ALINACAK

Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle görüşme yaptığı odaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin polis marifetiyle savcılık tarafından temin edileceğini, savcılığın Ankara Büyükşehir Belediyesinden de görüntü alacağını söyledi.

SES KAYITLARINA DA BAKILACAK

Savcılığın ses kayıtlarına da bakacağını dile getiren Aygün, Mansur Yavaş ile Ömer Koçak, Coşkun Torun, Haydar Demir ve Berkay Gökçınar’dan şikayetçi olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Sinan Aygün, Mansur Yavaş ve üç CHP’li belediye meclis üyesini rüşvetle suçlamıştı.

Aygün’ün iddiaları ve açıklamaları sonrası İçişleri Bakanlığı, iddiaları araştırmak üzere bir mülkiye müfettişi görevlendirmişti. AA

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