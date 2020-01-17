Sinan Demirer kimdir? Sinan Demirer nereli ve kaç yaşında?

Sinan Demirer, 1972 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Yük isimli sinema filmi ile geçen Sinan Demirer hakkında merak edilenler haberimizde… Sinan Demirer nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Bayram karakterini canlandıran Sinan Demirer hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Sinan Demirer kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SİNAN DEMİRER KİMDİR?

Sinan Demirer, 27 Mart 1972 tarihinde Sivas Şarkışla’da dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Sanat Tiyatrosu, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde çalışmıştır.

Kameralar karşısına ilk kez 2012 yılında yayınlanan Yük isimli sinema filminde canlandırdığı Dursun karakteri ile geçen Sinan Demirer; Eski Hikaye, Kod Adı Reaksiyon, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Bozkır gibi projelerde rol almıştır.

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Bayram karakterine hayat veren Sinan Demirer, 1.80 metre boyunda, 79 kilo ve Koç burcudur.

Sinan Demirer’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Doğduğun Ev Kaderindir (Bayram) (TV Dizisi)

2018 – Bozkır (Ziya) (TV Dizisi)

2015 – 2017 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Civciv) (TV Dizisi)

2014 – Kod Adı Reaksiyon (Abbas) (TV Dizisi)

2013 – Eski Hikaye (TV Dizisi)

2012 – Yük (Dursun) (Sinema Filmi)