Sinan Oğan 100 bin imzayı topladı…

Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için imza kampanyası başlatan 11 isimden 100 bin imzayı toplayan ilk isim Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce oldu.

İnce’nin ardından Zafer Partisi ve Adalet Partisi’nden oluşan Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan da 100 bin imzayı toplayarak 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirlenen sınırı geçti.

Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine göre 100 bin imzalı cumhurbaşkanı adayları için 22 Mart’ta başlayan imza süreci, 27 Mart günü saat 20.00’ye kadar devam edecek.

28 Mart’ta YSK tarafından belirlenecek kesin aday listesi 31 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanacak.