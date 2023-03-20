Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK’ya başvurdu

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi’nin oluşturduğu ATA İttifakı’nın, cumhurbaşkanlığı için aday gösterdiği Sinan Oğan, YSK’ya adaylık başvurusunda bulundu. Sinan Oğan’a, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ eşlik etti. Oğan, seçmenlerce kendisine 100 bin imza verilmesi durumunda cumhurbaşkanı adayı olabilecek.

‘YARIŞTA YERİMİZİ ALMAK İSTİYORUZ’

Başvurusunun ardından gazetecilere konuşan Sinan Oğan, “Neden cumhurbaşkanı adayı olduk? Çünkü Türkiye’nin HDP ve HÜDA PAR arasında sıkıştırılmasına, Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler olarak razı olamazdık. Neden Cumhurbaşkanı adayı olduk? Çünkü maalesef Türkiye’de deprem öldürmüyor, liyakatsizlik öldürüyor. Türkiye’de liyakatsizlik ve yandaşlık almış başını gidiyor.

Türk ekonomisi, bugün olması gerekenin çok daha gerisinde. Türkiye’nin eğitim sistemimizden tutunuz da sosyal dengeye kadar birçok sorunu var. O sebeple, Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler olarak, ‘Bu yarışta varız’ dedik. İnşallah çarşamba günü başlayacak olan imza süreci ile çok hızlı bir şekilde imzayı toplayıp, yarışta yerimizi almak istiyoruz. Seçimlerin 2’nci tura kalacağını ve 2’nci turda bu seçimleri alacağımızı düşünüyoruz. 2’nci tur için Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin iddialı bir adayı olarak sahada olacağız” diye konuştu. (DHA)