59.2 F
Los Angeles
14 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemSinan Oğan: Heyecanlıyız

Sinan Oğan: Heyecanlıyız

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için eşi Gökçen, çocukları Göktürk ve Zeynep ile Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’ne gelen cumhurbaşkanı adayı Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 1276 numaralı sandıkta oy kullandı.

Oy kullanma işlemini saat 11.30’da tamamlayan Oğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen herkes oy kullansın. Sükunetle suhuletle bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, hayırlı olsun.” dedi.

Oğan, bir gazetecinin “Heyecanlı mısınız?” sorusuna, “Heyecanlıyız tabii, olmaz mıyız?” yanıtını vererek, eşinin ise erken saatlerde oyunu kullandığını kaydetti.

Bir süre vatandaşlarla sohbet eden ve aile fotoğrafı çektiren Oğan çifti, daha sonra okuldan ayrıldı. (AA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,491BeğenenlerBeğen
16,176TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,691TakipçilerTakip Et
31,300AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States