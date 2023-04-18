Sinan Oğan: İktidara geldiğimizde partidaşlarımız, yandaşlarımız gibi bir kavramımız olmayacak

Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Kocaeli’de esnaf ziyaretinde bulundu. İlk olarak Gebze’ye gelen Oğan, burada esnaf ile sohbet edip taleplerini dinledi. Oğan, daha sonra İzmit ilçesine geçti. Oğan, burada bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettikten sonra kentin işlek cadde ve sokaklarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Sinan Oğan’a, Ata İttifakı’nın il başkanları ve partililer eşlik etti.

İzmit’te kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Sinan Oğan, hedeflerinden bahsederek, “Biz herhangi bir partinin adayı, üyesi, genel başkanı değilken tamamen bağımsız ancak ve ancak Ata İttifakı’nın aday gösterdiği, tarafsız bir Cumhurbaşkanı adayı olarak karşınızdayız. O sebeple tüm milletimizi rahatlıkla kucaklayabiliyorum. Yarın biz iktidara geldiğimizde kadrolarımızı oluştururken kendi partidaşlarımız, yandaşlarımız gibi bir kavramımız olmayacak. Türk milletinin liyakatli her evladını biz uygun görevlere atanmasını sağlayacağız” dedi.

“4 ADAY BİRBİRİYLE GÖRÜŞMELİ”

Seçim sürecinde Cumhurbaşkanı adaylarının iletişim içerisinde olması gerektiğini ifade eden Oğan sözlerine şöyle devam etti:

* “Önümüzde 27 gün gibi çok kısa bir süre kaldı. Önce Sayın Kılıçdaroğlundan seçim güvenliğiyle ilgili randevu talep ettim, görüştük. Ardından Sayın İnce ile randevu talep ettim, görüştük. Şimdi de Sayın Erdoğandan randevu talep ettik. Buradan da açıkça çağrıda bulunuyorum. Bu ülkenin cumhurbaşkanı adayı olan 4 aday birbirleriyle görüşebilmeli, konuşabilmeli, diyalog kapılarını açabilmelidir.

* Seçim güvenliği ile ilgili endişelerimiz var, bu endişeleri gidermek istiyoruz. Seçim güvenliğinin en önemli maddelerinden birisi Suriyelilerin, Iraklıların, Afganistanlıların, Pakistanlıların oy kullanma meselesidir. Biz bununla ilgili genel olarak 13 milyon sığınmacının burada olmasının bu ülke için zararlarını ve tehlikelerini de cumhurbaşkanı adaylarımıza açıklamak istiyoruz. Çünkü yegane ittifak ve yegane aday biziz ki bunu tehdit ve tehlike olarak görüyoruz. Bir sene içerisinde geri göndereceğimiz vaadinde bulunuyoruz.”

Konuşmasının ardından aracına doğru yürüyen Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin partisi olan Memleket Partisi’ne ait seçim stantı ile karşılaştı. Stantta görevli gençlerle sohbet eden Oğan, başarılar dileyerek ayrıldı. (DHA)