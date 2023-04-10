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10 Nisan 2023
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Sinan Oğan, İstiklal Caddesi’nde vatandaşlarla buluştu

Alaturka Online
Alaturka Online

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, İstiklal Caddesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Oğan, ziyarette şöyle konuştu:

* “Bizim önem verdiğimiz ve dikkat çekmek istediğimiz bir konu var. O da ülkemizdeki sığınmacı sorunu, kaçak sorunu.

* Dünyanın her yerinden insanlar, maalesef ülkemize çok rahat bir şekilde giriyorlar ve Türkiye’nin en önemli kültür miraslarından biri olan İstiklal Caddesinde volta atıyorlar. Vatandaşlarımızdan bununla ilgili çok sayıda şikayet alıyoruz. Bugün, burada eğer kalmışsa, Türk seçmenlerimizi ziyarete geldik.

* Biz Türkiye’ye gelen turiste asla karşı değiliz. Biz kaçağa, göçeğe karşıyız. Biz Türk milletinin kaynaklarını adeta sömüren ve Türk gençlerine ayırmamız gereken bütçeyi, Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Pakistanlı, Mozambikli gençlere ayrılmasına karşıyız. Biz diyoruz ki Türk’ten gelen Türk’e gitmeli.”

“ATA İTTİFAKI BİR DİP DALGA İLE GELİYOR”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “ATA ittifakı bir dip dalga ile geliyor. Bu dip dalga Türk milletinin yeter artık. Biz ‘bir tarafta HÜDA-PAR diğer tarafta HDP ve cemaatler arasında sıkışmak istemiyoruz’ şeklindeki talebin sonucudur. ‘Yeter artık 13 milyon sığınmacıya harcadığımız 151 milyar dolardan daha fazla harcamak istemiyoruz’ demesinin sonucudur” diye konuştu. (DHA)

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