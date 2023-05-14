Sinan Oğan kaç oy aldı? 2023 Seçim sonuçları

14 Mayıs seçim sonrası veriler gelmeye başlarken ATA İttifakı adayı Sinan Oğan’nın aldığı oylar, il il oy oranları Sözcü Haber Sitesi’nde!

Sinan Oğan Seçim Sonuçları 2023

Seçim Sonuçları 2023

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Süreç nasıl başladı?

2021 yılında Sinan Oğan, “Eğer Türk milliyetçilerine hitap eden bir aday çıkmazsa aday olacağım” açıklamasıyla ilk kez adaylığını telaffuz etti.

2022 yılında Sinan Oğan, yeni bir ittifak kurmak için çalıştıklarını söyledi. Kendisini Türkiye İttifakı olarak adlandıran oluşumun, 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için Sinan Oğan’ı aday belirlediği basına yansıdı.

ATA İttifakı’nın ilan edildiği 11 Mart 2023 günü, ittifakın cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan olduğu açıklandı. Oğan, seçmenler tarafından aday gösterilen kişilerin toplaması gereken 100.000 imza sayısına 26 Mart günü ulaştı.

Oğan, amaçlarının ‘yüzde 20’lik kararsız kitleyi ikna etmek ve HDP’yi kilit rol olmaktan çıkarmak olduğunu’ belirtiyor.

Sinan Oğan’ın vaatleri

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, şu an asgari ücretin 8500 lira olduğunu ancak 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırının 30 bin liraya dayandığını belirterek Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ise asgari ücretin yoksulluk sınırı olan 30 liraya yükseltilmesini vaat etti.

Sinan Oğan’ın bir diğer vaadi ise vergide reform yapmak oldu. Oğan vergi vaadini şu sözlerle açıkladı: “Bizi vergide reform yapacağız. Rant vergisi ile kaynak oluşturacağız. Plan tadilat ile 10 milyonluk arsa bir gecede 100 milyon oluyor tek bir vergi vermiyor. Biz bu rantiyeden vergi alacağız. Böylelikle gerekli kaynağı üreteceğiz. Genç işsizliği bitireceğiz. Liyakatsizliği ortadan kaldıracağız.

Sinan Oğan Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Türkiye’nin teknoloji merkezi haline geleceğini şu sözlerle açıkladı: ülkeyi ileri teknoloji merkezi haline getirirsek, çip üretim merkezi yaparsak hem buradaki gençlerimizin önünü açacağız hem de yurt dışına gitmiş gençlerimizi geri getireceğiz. Üniversitelerdeki dayatmacı anlayışı yıkacağız. Profesyonel yönetim anlayışı çerçevesinde yeni bir rektörlük sistemi getireceğiz.

Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, “Bir numaralı kararnamem; Suriye, Afgan ve Pakistanlıların ülkelerine gönderilmesi, diğeri ise afet bakanlığı kurmak olacak.” dedi.