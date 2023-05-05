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5 Mayıs 2023
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Sinan Oğan: Kılıçdaroğlu’na oy verilmediği takdirde…

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Nevşehir’de vatandaşlarla bir araya geldi. Atatürk Bulvarı’ndaki seçim standını ziyaret eden Oğan, broşür dağıtıp, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

SÜPRİZ YAPACAĞIZ

Oğan, gazetecilere, Türkiye’de son günlerde seçmenin tercihinde değişiklik yaşandığını, sıfırdan başladıkları hareketin ülke genelinde dengeleri değiştirir pozisyona geldiğini savundu.

Her partinin belli bir kitleye sahip olduğunu kaydeden Oğan, şöyle konuştu:

“Seçimin sürprizini Sinan Oğan ve Ata ittifakı yapacaktır. Ata İttifakı’nın milletvekilleri de Meclis’e girecek. Biz hem milletvekilleri boyutunda sürpriz yapacağız hem de cumhurbaşkanlığı boyutunda dört cumhurbaşkanı adayı içerisinde sürpriz yapacağız. Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilmediği takdirde Kılıçdaroğlu seçmeninin ikinci tercihi Sinan Oğan’dır. Recep Tayyip Erdoğan’a oy verilmediği takdirde Erdoğan’ın seçmeninin tercihi de Sinan Oğan’dır. Türk milliyetçilerinin birinci tercihi de Sinan Oğan’dır.” (AA)

Alaturka Online
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