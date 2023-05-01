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1 Mayıs 2023
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Sinan Oğan Manisa’da vatandaşlarla bir araya geldi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Mustafa Kemal Paşa ve 8 Eylül caddelerinde esnafı ziyaret eden Oğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Oğan, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sandalyenin üzerine çıkarak, kendisini destekleyenlere hitap etti.

Manisa’da miting planlamadığını belirterek sözlerine başlayan Oğan, “Biz bugün buraya miting yapmaya gelmedik ama siz bugün burayı miting alanına çevirdiniz. Siz Manisa Ovası’nın bozkurt yuvası olduğunu gösterdiniz Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

“BİZE GÜÇ VERDİNİZ”

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Oğan, “Sizler, Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin, Mustafa Kemal’in yolundan gidenlerin yalnız olmadığını gösterdiniz. Memleket yönetme işinde ‘Biz de varız’ dediniz. Türk milliyetçiliğinin iktidarına susamış sizler geldiniz, burada bize güç verdiniz.” diye konuştu. (AA)

Alaturka Online
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