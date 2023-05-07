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7 Mayıs 2023
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Sinan Oğan: Otobüsümüze saldırıldı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Seçim otobüslerine saldırı düzenlediğini duyuran Oğan, şu ifadeleri kullandı;

*Bugün Van’da seçim çalışmalarını tamamlayıp akşam üzeri Adıyaman’a geçmek için yola çıkan seçim otobüsümüz Silvan’da HDP’liler tarafından saldırıya uğradı. Normal şartlarda son dakika karar değiştirip uçak ile Ankara’ya dönmeseydik saldırıya uğrayan konvoyda biz de olacaktık.

“YARALANAN YOK”

*Çok şükür can kaybı ve yaralanan yok ama seçim otobüsümüz bir miktar hasar aldı. Otobüsümüzü durdurmaya çalıştılar ancak aracımız durmayarak kurulan saldırı barikatını yarıp geçti. Otobüsü Jandarma bölgesine çektik.

*Konvoyda benim olduğumu zannedip saldırıldığını düşünüyoruz. Ortam gerilmesin diye aslında bu saldırıyı duyurmayacaktım. Ancak bir kısmı anonim ve trol hesaplardan bir kesim Erzurum’daki provokatif eylem üzerinden bizi yargılamaya çalışıyor ve akıllarınca “çekil baskısı yaratmak istiyorlar” Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri madem öyle hadi buyurun Kemal beyi desteklediklerini açıklayan HDP’yi de kınayın, bu saldırıyı da kınayın, bu saldırı sonrası tepkinizi sizi destekleyen HDP’ye de gösterin!

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN AÇIKLAMA

Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Silvan’da Sinan Oğan’ın konvoyuna HDP’liler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Sinan Oğan’a yapılan saldırı ATA ittifakı ve Zafer Partisi’ne yapılmış saldırıdır. Zafer Partililer, sakin olun. Tahriklere kapılmayın. Bilgim dışında tepki vermeyin. Zafer Partisi ve ATA ittifakı başkalarının yazdığı senaryolarda oynamayacaktır. Bizim görev emrimizi Atatürk verdi. Görevi yerine getireceğiz” dedi.

Alaturka Online
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