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14 Mayıs 2023
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Sinan Oğan: Seçimlerin ikinci tura kalması yüksek bir ihtimal

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Oy sayım işlemleri devam ederken sosyal medya hesabından açıklama yapan ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan “Seçimlerin ikinci tura kalmasını yüksek bir ihtimal olarak görüyoruz.” dedi.

Oğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Seçimlerin ikinci tura kalmasını yüksek bir ihtimal olarak görüyoruz. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler bu seçimin kilidi konumundadır.

Muharrem İnce’nin seçimlerden türlü baskılarla el çektirilmesinden sonra son iki gün bize saldırıp bizi haksız yere itham ederek linç girişiminde bulunanların bu siyasal tablodan çıkaracağı çok ders olmalı! Çıkacak her sonuç milletimize hayırlı olsun!”

Alaturka Online
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