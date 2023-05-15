Sinan Oğan: Tabanımla görüşeceğim

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili son durumu paylaştı.

Seçimlerin ikinci tura kaldığını ifade eden Oğan, şunları söyledi;

*Bize oy veren her bir vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Zor şartlar altında seçim çalışması yürüttük ve seçimi etkileyen bir sonuç aldık. Biz daha yüksek bir sonuç bekliyorduk.

“MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN”

*Önümüzdeki günlerde bir netice belirleyeceğiz ve bu neticenin durumuna göre de yol haritamızı ortaya çıkaracağız.

*Ondan sonra da önümüzdeki 14 günlük süre içerisinde biz de üzerimize düşeni yapacağız dolayısıyla da milletimiz müsterih olsun, Türkiye’nin asla bir krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz.