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20 Nisan 2023
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Sinan Oğan: Tanju Özcan’la aynı düşüncedeyim

Alaturka Online
Alaturka Online

Seçim çalışmaları kapsamında kente gelen Oğan, gazetecilere, cumhurbaşkanı adayı olarak Bolu’dan ümitli olduklarını, Bolu’dan yeterince oy alacakları kanaatinde olduklarını söyledi.

SIĞINMACI AÇIKLAMASI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile sığınmacılar konusunda aynı düşüncelere sahip olduğunu belirten Oğan, “Hem biz hem Sayın Özdağ hem de Belediye Başkanımız Sayın Özcan Türkiye’de sığınmacı meselesini kamuoyuna mal etmeye çalışan, sığınmacıların mutlaka gitmesi gerektiğini ifade eden siyasetçileriz. Bizim dışımızda da bunu söyleyen yok. Bize oy verdiğiniz takdirde, bizi seçtiğiniz taktirde bir sene içerisinde sığınmacıları geri göndereceğiz.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’Yİ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ YÖNETSİN”

Oğan, seçim çalışmalarından bahsederek, “Bizim ortaya çıkma sebebimiz; A kazansın, B kazansın, onun oyunu böleyim, bunun oyunu bölelim değil. Biz Türk milliyetçilerinin Türkiye’yi yönetmesi gerektiği kanaatindeyiz.” dedi.

Sinan Oğan, Türk milliyetçileri ve Atatürkçüleri bu seçimlerde adaysız bırakmamak için aday olduklarını sözlerine ekledi. (AA)

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