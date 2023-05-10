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10 Mayıs 2023
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Sinan Oğan: Toplumda karşılığını buldu

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Sinan Oğan, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, 2020 yılında vefat eden, 24. Dönem MHP Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun mezarını ziyaret etti.

Daha sonra Kadirli ilçesine geçen Oğan, burada seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslendi.

İlçede otobüsle tur atarak vatandaşları selamlayan Oğan, daha sonra kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıda gazetecilerle bir araya geldi.

Oğan, cumhurbaşkanı adayları arasında halkın içinde olan ve halkın rahatlıkla gelip fotoğraf çektirebildiği tek adayın kendisi olduğunu söyledi.

“TOPLUMDA KARŞILIĞINI BULDU”

Çaldıkları mayanın millet arasında tuttuğunu gördüğünü ve bunun kendisini mutlu ettiğini dile getiren Oğan, şöyle devam etti:

“En baştan beri biz bir şeyi ortaya koymaya çalışıyorduk. ‘Türk milliyetçilerinin bir adayı olmalı diyorduk’. Şimdi görüyoruz ki ‘Türk milliyetçilerinin adayı olmalı’ söylemi toplumda karşılığını bulmuş. Şu an Türkiye’de tüm dengeleri eline alan Türk milliyetçileri oldu, Atatürkçüler oldu. Bizden önce herkes HDP’nin bir denge partisi ve anahtar parti olacağını konuşuyordu. Bu, beni çok rahatsız ediyordu. Yani bu yola çıkış sebeplerimizden birisi de budur.”

Seçime hazırlanmak için kısa bir sürelerinin kaldığını aktaran Oğan, seçimde ikinci tura kalmaları halinde kazananın kendileri olacağına inandıklarını kaydetti.​​​​​​​ (AA)

Alaturka Online
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