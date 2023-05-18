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17 Mayıs 2023
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Sinan Oğan’a oy veren seçmenin tercihi ne olur?

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

SÖZCÜ Televizyonu, seçimin ikinci turuna giderken yine 4×4 kuvvetinde programlarla karşınızda olmaya devam ediyor.

Birinci turun ardından Cumhur ve Millet ittifaklarından gelen açıklamalar ne anlama geliyor?

Adayların ikinci tur stratejilerini kim, nasıl yorumluyor?

İlk turda Sinan Oğan’a oy veren seçmenin ikinci turdaki tercihi ne olur?

Can Coşkun soruyor; SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, Gazete Pencere yazarı Necdet Saraç, siyaset bilimci Doç. Dr. Seda Demiralp ve Bulgu Araştırma Başkanı Semih Turan, Dört Çarpı Dört’te yanıtlıyor.

Can Coşkun ile Dört Çarpı Dört, bu akşam saat 22.00’da SÖZCÜ Televizyonu’nda…

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