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14 Mayıs 2023
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Sinan Oğan’dan yurtdışı oylarında manipülasyon iddiası

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Oğan şu ifadeleri kullandı:

* Yurtdışı oy sayım işlemlerinde birtakım manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz. Oy sayım işlemleri sağlıklı bir ortamda yapılmıyor. YSK’yı uyarıyorum.

* Derhal gerekli tedbirleri alın ve oy sayım işlemlerinin hızlı bir biçimde yapılmasını sağlayın. Ayrıca yurt dışı oylarda yapılacak bir manipülasyon ile bir oldu bittiye müsaade etmeyiz. Ortamı germeyin. Bu iş ikinci tura kalmıştır.

OĞAN’DAN “KORSAN” BALKON KONUŞMASI AÇIKLAMASI

Oğan seçimlere ilişkin yaptığı önceki paylaşımında şöyle demişti:

* Buradan tüm taraflara çağrıda bulunmak istiyorum. Hiç bir taraf seçimleri bir oldu bittiye getirip “korsan” balkon konuşması yapmaya kalkışmasın.

* Tüm sandıklar açılıp netice net bir şekilde ortaya konmalıdır. Toplumu germeye kimsenin. Hakkı yoktur.

Alaturka Online
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