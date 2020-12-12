Sinema tarihine nostaljik bir bakış; “Mank”

SİNEMA TARİHİNE NOSTALJİK BİR BAKIŞ: “MANK”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, Netflix’in biyografi ve dram türündeki “MANK” filmini Amerika’nın en çok okunan ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için kaleme aldı.

YURTTAŞ KANE’İN PERDE ARKASI

Fight Club, Seven ve Zodiac gibi kült filmleriyle tanıdığımız yönetmen David Fincher, bu defa babası Jack Fincher‘ın yıllar önce senaryosunu yazdığı “Mank” filmiyle karşımızda. Mank; sinema sanatına getirdiği “Net Alan Derinliği” gibi kavramlarla çığır açan sinema tarihinin başyapıtlarından sayılan Orson Welles‘in Yurttaş kane (Citizen Kane) filminin perde arkasını konu alıyor. Bir yandan Yurttaş Kane filminin senaristi Herman J. Mankiewicz‘in alkol bağımlılığı ve zorlu çalışma sürecine değinirken, öte yandan da 1930-1940’ların Hollywood‘unu mizahi bir şekilde ele alarak siyasi bakış açısıyla yorumluyor. Film süresince; sadece Orson Welles ve Herman J. Mankiewicz arasındaki anlaşmazlığa değil, siyasete atılan Pulitzer ödüllü Amerikalı yazar Upton Sinclair‘in Kaliforniya valiliğine adaylık sürecinden, Büyük Buhran (The Great Depression) döneminde Metro-Goldwyn-Mayer‘in kurucusu Louis B. Mayer ve medya patronu William Randolph Hearst‘ün politik tarvırlarını ve duruşunu da gözlemliyoruz. Netflix‘te yayınlanan Mank filmi, sinema tarihine meraklı değilseniz akıcı gelmeyebilir. Ancak yıldız oyuncu kadrosu, güçlü anlatımı ve olağanüstü dönem atmosferiyle 2020 yılının en güçlüyapımlarından birisi olduğu ortada.

FİLMİN KONUSU

Komedi, dram ve biyografi türündeki Mank filmi, 1940 yapımı “Citizen Kane” filminin senaristi Herman J. Mankiewicz’in hayatını konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard, Tuppence Middleton, Tom Pelphrey ve Charles Dance yer alıyor.

KAMERA ARKASI

– Oyuncu Amanda Seyfried, Collider’a verdiği röportajda yönetmen David Fincher’ın Bir sahnenin mükemmel olması için “bir hafta boyunca” yaklaşık 200 defa çektiğini itiraf etti. Çekilen bu sahnede herhangi bir diyalog yoktu.

– Usta oyuncu Gary Oldman, Herman J. Mankiewicz’e benzemek için ayrıntılı protez makyajı yapmak istedi, ancak David Fincher daha samimi bir performans yakalamak istediği için minimal makyaj olması konusunda Oldman’ı aksi yönde ikna etti.

– Herman J.Mankiewicz’ın (Gary Oldman) sarhoş bir halde Hearst Kalesi’ne geldiği akşam yemeği sahnesi için, 100’den fazla çekim yapıldı. Gary Oldman, bir noktada David Fincher’e “David, bu sahneyi yüzlerce kez yaptım” dedi. David Fincher, “Evet, biliyorum, ama bu 101. Tekrar!” dedi.

SİYAH BEYAZ BİR NOSTALJİ

‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında Oscar ödülüne sahip olan Gary Oldman, David Fincher’ın Mank filminde muazzam bir oyunculuk dersi sergiliyor. Biyografi, dram ve komedi türündeki Netflix filmini kesinlikle kaçırmayın.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY