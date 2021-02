Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy, 5 Dalda Altın Küre Adayı “Chicago Yedilisi’nin Yargılanması” Filmini Yazdı.

5 DALDA ALTIN KÜRE ADAYI “CHICAGO YEDİLİSİ’NİN YARGILANMASI”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, Netflix’in dram, biyografi ve tarih türündeki “THE TRIAL OF THE CHICAGO 7” filminin incelemesini ve kamera arkasını Amerika’nın en çok okunan ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için kaleme aldı.

CHICAGO YEDİLİSİ

Oscar ve Emmy ödülü sahibi senarist, yapımcı ve yönetmen Aaron Sorkin’in imzasını taşıyan The Trial of the Chicago 7 filmi, gerçek bir hikayeden uyarlanan güçlü bir dram. Altın Küre ödüllerine beş dalda aday olan filmin başrolünü, Oscar ödüllü oyuncu Eddie Redmayne ve Altın Küre ödüllü oyuncu Sacha Baron Cohen paylaşıyor. 1968 yılındaki ABD- Chicago’daki Vietnam protestolarında öne çıkan 7 eylemcinin başına gelenleri biyografik bir anlatımla sergileyen film, izlerken sizi derinden etkileyecek ve sarsacak tarihsel bir yapım. Film 78. Altın Küre Ödülleri’nde; Drama Dalında En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Orijinal Şarkı ödüllerine aday.

FİLMİN KONUSU

1968 yılında Amerika-Chicago’da barışçıl bir şekilde başlayan protestolar şiddetli bir çatışmaya dönüşür. Bu çatışmada öne çıkan yedi kişi, tarihin en kötü şöhretli davalarından birisinde yargılanacaktır.

Filmin oyuncuları arasında; Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Alex Sharp, Jeremy Strong, John Carroll Lynch, Yahya Abdul-Mateen II, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt ve Michael Keaton yer alıyor.

KAMERA ARKASI

– Oyuncu Alex Sharp’ın canlandırdığı Renie Davis; duruşma sırasında Vietnam’da ölen ABD askerlerinin tüm isimlerinin bulunduğu bir defter tutuyor. Defterin içerisinde ise gerçek hayattaki askerlerin isimleri yazılı.

– Britanyalı oyuncu Sacha Baron Cohen, film için Amerikan aksanı yapmak zorunda kaldığı için “korktuğunu” itiraf etti. Daha önce komedi filmlerinde Amerikan aksanını farklı şekillerde denediğini, ancak dramatik bir rol için hiç Amerikan aksanını yapmayı denemediğini belirtti.

– Abbie Hoffman’ı canlandıran oyuncu Sacha Baron Cohen, çekimler sırasında 48 yaşındaydı. Abbie Hoffman’ın 1989’da öldüğünden 4 yaş küçüktü.

DRAM YÜKLÜ BİR YAPIM

Biyografi, dram ve tarih türündeki Netflix’in The Trial of the Chicago 7 filmi, Sacha Baron Cohen ve Eddie Redmayne’ın muhteşem performansıyla destansı bir hal alıyor. Dramatik sahnelerin izleyiciye duygusal anlar yaşattığı film, biyografi türü sevenlerin beğeneceği bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY