Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy, Altın Küre ödüllü antikahraman dizisi “Mr Robot”u yazdı.

ALTIN KÜRE ÖDÜLLÜ BİR ANTİKAHRAMAN DİZİSİ “MR. ROBOT”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, psikolojik gerilim, polisiye ve dram türündeki 4 sezonluk “MR. ROBOT” dizisinin incelemesini Amerika’nın en çok okunan Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @AlaturkaOnline için kaleme aldı.

MODERNİZE BİR ROBIN HOOD

Yaratıcılığını Sam Esmail’in üstlendiği @beIN CONNECT’te yayınlanan Mr Robot, En iyi drama dalında Altın Küre sahibi ve Oscar Ödüllü başrol oyuncusu Rami Malek’e En İyi Aktör dalında Emmy Ödülü kazandırmış son yılların en başarılı yapımlarından birisi. Psikolojik gerilim ve dram türündeki Amerikan suç dizisi, kapitalist sisteme ve tüketim toplumuna eleştirel anlatı sunan bir alt metne sahip. Ayrıca her bölümünde, bu konudaki referans filmlere sözlü ve görsel atıflar içeriyor. Ana hikayede; çoklu kişilik bozukluğundan muzdarip olan genç bir bilgisayar mühendisinin, yeraltı hacker grubuna katılarak dünyanın en büyük şirketler topluluğuna kafa tuttuğu ilginç bir hikaye anlatılıyor. Ancak bunun yanı sıra, izleyiciyi bölümler arasında karakterin kaotik zihnine doğru sürükleyerek, karanlık olan bilinçaltında derin bir yolculuğa çıkartıyor. Bu da gerçeklik ve hayal evreninin iç içe geçtiği ve ayırt edilemediği sanal bir anlatı evrenini ortaya koyuyor. Yönetmenin muhteşem bir sinematografik anlatım eşliğinde sunduğu dizide, plan sekans olarak adlandırılan tek planda çekilen aksiyon yüklü uzun sahneler, izleyiciye uzun süre etkisinden çıkamayacağı gerilim yüklü bir atmosfer sunuyor. Her sahnesinde ayrı bir heyecanın hüküm sürdüğü polisiye gerilim dizisi Mr Robot, sizleri tansiyonu yüksek gizemli bir yeraltı dünyasının içerisine davet ediyor.

DİZİNİN KONUSU

Görünenin arka yüzünde dünya, yüzde birlik zengin kesimin yüzde birindeki zenginlerden oluşan E-Corp adlı global şirket tarafından yönetilmektedir. Çoklu kişilik bozukluğu hastalığından mustarip olan Elliot Alderson, gündüzleri siber güvenlik şirketinde mühendis olarak çalışan, geceleri ise bilgisayar korsanlığı yapan bir gençtir. Eliot’ın yolu bir gün, kendilerine F. Society diyen yer altı hacker grubunun lideri Mr. Robot’la kesişir. Eliot’ın gruba katılmasını isteyen Mr. Robot, ona tek görevlerinin E-Corp’u devirmek olduğunu söyler. Ancak E-Corp’u da parmağında oynatan Dark Army adında karanlık bir örgüt vardır. Bu tehlikeli örgütün arkasında ise gizemli lider White Rose bulunmaktadır.

Dizinin oyuncuları arasında; Rami Malek, Christian Slater, Carly Chaikin, Martin Wallström, Portia Doubleday, Michael Cristofer, Grace Gummer, BD Wong ve Stephanie Corneliussen yer alıyor.

KAMERA ARKASI

-Çekimleri; Manhattan, Coney Island, Kensington, Brooklyn ve Queens civarında gerçekleşti.

-Elliot karakterinin meşhur siyah kapüşonu, oyuncu Rami Malek’in kişisel gardırobundan seçildi.

-Oyuncu Rami Malek, 164 oyuncu arasından seçildi.

– Yapım ekibi, Elliot karakterinin zihinsel bozukluklarını doğru bir şekilde yansıtabilmek için psikiyatriste danıştı.

MONOPOLY ADAMI

Fight Club, American Psycho, Who Am I ve Pulp Fiction gibi kült yapımların izinden giden Mr Robot, bir nevi Robin Hood’luk yaparak adalet arayışı içerisine giren bir gencin hikayesini konu alıyor. F. Society adlı hacktivist grup, Monopoly Man figürlü Guy Fawkes maskeleri takıyor. Bu maskeler hem V for Vendetta filmine bir saygı duruşu sergiliyor, hem de kapitalizmin işleyişi üzerine kurulu olan masa oyunu Monopoly üzerinden eleştirel bir anlatı unsuru taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve mükemmel sinematografik görüntülere sahip anlatımıyla, sizi benzersiz bir dünyanın içerisine götürecek 4 sezonluk bir gerilime hazır olun.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY