Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy, bilim kurgu, macera ve aksiyon türündeki “The Falcon and the Winter Soldier” dizisini sizler için kaleme aldı.

SÜPER ASKER ÇAĞI BAŞLIYOR “THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, bilim kurgu, macera ve aksiyon türündeki “THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER” dizisinin bilinmeyenlerini Amerika’nın en çok okunan, Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @AlaturkaOnline için kaleme aldı.

YENİ NESİL KAPTAN AMERİKA

150 milyon dolarlık bütçeyle çekilen aksiyon ve macera türündeki “The Falcon and the Winter Soldier” dizisi, Disney Plus platformunda yayına girdi. Dizi, 2019 yılında vizyona giren “Avengers: Endgame” filmindeki olayların sonrasında yaşananları konu alıyor. Şahin/Falcon lakabıyla anılan Sam Wilson ve Kış Askeri/Winter Soldier olarak bilinen Bucky Barnes karakterlerinin hikâyesine odaklanan yapımda, kahramanlarımız bu defa Karli Morgenthau liderliğindeki terörist bir gruba karşı mücadele ediyor. Aynı zamanda hikâyenin merkezinde, Steve Rogers’tan sonra sıradaki kalkanı sahiplenecek ve insanlığı umuda taşıyacak Kaptan America’nın kim olacağı sorusu etrafında dönüyor. Bu anlamda Marvel sinematik evrenine eklenen yeni karakterle tanışıyoruz. Onlardan birisi de yeni Kaptan Amerika olarak lanse edilen Super-Patriot lakaplı John Walker. Sergilediği muhteşem performansıyla bu karaktere hayat veren oyuncu ise Wyatt Russel, ünlü oyuncular Kurt Russell ve Goldie Hawn’ın oğlu. Ayrıca başarılı Alman aktör Daniel Brühl’ün canlandırdığı Baron Zemo karakteri ise süper kahraman evrenine eklenen bir diğer isim olarak yerini alıyor. Bilim kurgu, dram ve macera türündeki The Falcon and the Winter Soldier dizisi, seriyi takip eden Marvel evreni hayranlarının ve genç izleyici kitlesinin beğeneceği bir yapım.

DİZİNİN KONUSU

Kaptan Amerika’dan kalkanı devralan Sam Wilson, Kış Askeri olarak bilinen Bucky Barnes’la bir araya gelir ve dünyaya kötülük salan terörist bir gruba karşı mücadeleye girişir. Bu sırada ortaya çıkan yeni Kaptan Amerika – John Walker, tüm planların değişmesine neden olacaktır.

Amerikalı senarist ve yapımcı Malcolm Spellman’ın yaratıcılığını üstlendiği dizinin oyuncuları arasında; Anthony Mackie, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Erin Kellyman, Desmond Chiam, Dani Deetté, Indya Bussey, Danny Ramirez, Adepero Oduye ve Daniel Brühl yer alıyor.

KALKANIN SEMBOLİK ANLAMI

Muhteşem bir görsel şölen sunan dizinin alt metninde, süper kahraman mitinin simgesel anlamı ve ırk ayrımcılığına dair mesajların altı çiziliyor. Öte yandan Kaptan Amerika kalkanının aslında sembolik anlamının “umut” olduğu vurgulanıyor ki, aslında kalkanın üzerinde göstergesel anlamda Amerikan bayrağı simgesi yer alıyor. Bu da insanlığı umuda taşıyacak olanın kalkandan çok ülkeyi sembolize ettiğini gösteriyor ve gerçekte ise bu mesajın verilmek istendiği görülüyor. Macera, aksiyon ve dram türündeki dizi, seriye aşina olanların ve aksiyon severlerin beğeniyle izleyeceği bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY