Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy, bilim kurgu, macera ve gerilim türündeki “Godzilla vs. Kong” filmini yazdı.

TİTANLARIN SAVAŞI: “GODZILLA VS. KONG”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, bilim kurgu, macera ve gerilim türündeki “GODZILLA VS. KONG” filmini Amerika’nın en çok okunan ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için yorumladı.

GİŞE CANAVARI

İkonik canavarların tekrar bir araya geldiği gerilim ve macera türündeki Godzilla vs. Kong, uluslararası pazarda sınırlı sayıda sinemada ve HBO Max’te yayınlandı. Serinin dördüncüsü olan film, Warner Bros ve Legendary Entertainment şirketlerinin canavar filmleri üzerine odaklanan ortak yapımı MonsterVerse’in kurgusal evrenine dahil. ABD’de vizyona girdiği Paskalya hafta sonunu kapsayan ilk 5 günde 48,5 milyon dolar hasılat elde ederek pandemi döneminin en fazla gişe yapan filmi oldu. Yönetmen koltuğunda, korku-gerilim filmleriyle tanınan Amerikalı yönetmen Adam Wingard’ın oturduğu filmin senaryosu, Eric Pearson ve Max Borenstein’a ait. Aksiyon, bilim kurgu ve korku türündeki Godzilla vs. Kong, macera ve aksiyon tutkunlarının beğenerek izleyeceği türde bir gişe filmi.

FİLMİN KONUSU

Apex Cybernetics adlı teknoloji şirketinde çalışan Bernie, genç kız Madison Russell ve Josh’ı yanına alarak şirketin gizli sırlarını açığa çıkarmak için bir maceraya atılır. Bu sırada bilim adamı Dr. Nathan Lind, King Kong’un tutulduğu Kong Island’da görev yapan bilim insanı Ilene Andrews ve kızı Jia’ya ziyarette bulunur. Onları King Kong’u oyuk dünyaya götürmeye ve büyük gizemi ortaya çıkarmaya ikna eder. Ancak Godzilla’nın şehre ayak basmasıyla planlar beklendiğinden farklı gelişecektir.

Filmin oyuncuları arasında; Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Julian Dennison, Shun Oguri, Eiza González, Lance Reddick, Kyle Chandler, Demián Bichir, Kaylee Hottle, Hakeem Kae-Kazim, Ronny Chieng ve John Pirruccello yer alıyor.

MACERA VE AKSİYON BİR ARADA

Yaklaşık 160 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen Godzilla vs. Kong filmi, sinema tarihinin en popüler ikonik canavarlarını tekrar bir araya getiren gerilim ve macera dolu bir yapım. Bilim kurgu ve korku türündeki film, serinin hayranlarının beğeniyle izleyeceği aksiyon dolu bir gişe filmi.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY