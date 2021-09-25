Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy, gerilim ve korku dolu bir masal dünyasının kapılarını aralayan “NIGHTBOOKS” filmini yazdı.

MASAL DİYARINA ÜRKÜTÜCÜ BİR YOLCULUK

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, gerilim ve korku dolu bir masal dünyasının kapılarını aralayan “NIGHTBOOKS” filminin bilinmeyenlerini Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @AlaturkaOnline için kaleme aldı.

EN KORKUNÇ MASAL

J.A. White’ın aynı adlı eserinden uyarlanan Netflix yapımı Nightbooks, 19. yüzyılın popüler Alman masal yazarı Grimm Kardeşler’in, klasikleşmiş olan karanlık peri masallarını modernize bir halde bizlere sunuyor. Film, korku öykülerine takıntılı bir çocuğun, kötü kalpli bir cadı tarafından kaçırılmasını ve kendisine her gece ürkütücü öyküler anlatması için hapsedilmesini konu alıyor. Bu hikâye bizleri, Orta Çağ’da kaleme alınan Orta Doğu kökenli Binbir Gece Masalları’na götürüyor. Eserde Şehrazad karakteri, hayatta kalabilmek için Şah Şehriyar’a her gece hikâyeler anlatarak plan kurar. Tıpkı filmde de Alex ve Natacha karakterleri üzerinden bir benzerine rastladığımız gibi. Ayrıca filmde Yasmin isminde bir karakter de bulunmaktadır. Bu karakterin ismi de, “Alaaddin’in Sihirli Lambası”masalındaki Prenses Yasemin’den gelmektedir. Bu masal, Binbir Gece Masalları’yla anılır ancak orijinal Arapça metnin bir parçası değildir. Binbir Gece Masalları’nı Avrupa’da ilk çeviren kişi Fransız şarkiyatçı ve arkeolog Antoine Galland, bu masalı Suriyeli Maruni bir hikaye anlatıcısı olan Antun Yusuf Hanna Diyab ’dan almış ve Fransızca çeviriye eklemiştir. Bu nedenle filmde Yasmin karakterinin hikâyenin merkezinde değil, Alex ve Natacha karakterlerini besleyen bir yan karakter olduğunu görüyoruz.

FİLMİN KONUSU

Korku öykülerine meraklı olan Alex, cadı Natacha tarafından kaçırılarak sihirli bir dairede tutsak edilir. Her gece ürkütücü bir masal anlatmazsa, yeni arkadaşıyla birlikte korkunç cadının elinde mahsur kalacaktır.

Yönetmen koltuğunda David Yarovesky’nin oturduğu yapımın oyuncu kadrosunda; Winslow Fegley, Lidya Jewett, Krysten Ritter, Jess Brown, Mathieu Bourassa, Khiyla Aynne ve Stephen R. Hart yer alıyor.

GRİMM MASALLARI VE BABİL KİTAPLIĞI

Netflix’in Nightbooks yapımında, hikâyenin daha sonra ‘Hansel ve Gretel’ masalının modernize bir haline evrildiğini ve karakterlerin buna göre konumlandığını görüyoruz. Ayrıca Natacha karakteri, Alex’ten anlattığı korku öykülerinin kötü bir sonla bitmesini istiyor. Grimm Masalları’nın çocuklar için sadeleştirilmiş olmayan orijinal metinleri de, kan donduracak kadar korkunç sonlarla bitmektedir. Alex karakteri, cadı Natacha’nın kütüphanesine girdiğinde kendisini devasa bir kitaplık karşılıyor. Burada ise, 20. Yüzyıl Latin Amerika edebiyatının mihenk taşı olarak anılan ve “Büyülü Gerçekçilik” akımının önde gelen temsilcilerinden Arjantinli yazar Jorge Luis Borges’in, sonsuzluğu sembolize eden ve uçsuz bucaksız kitap dehlizlerinden oluşan “Babil Kitaplığı” öyküsü ve adıyla bütünleşen kavramı bizleri karşılıyor. Bu kitaplık, sonsuza dek cadının esiri olarak mahsur kalan çocuğun çektiği ebedi azap duygusunu simgeliyor. Yapımcıları arasında fantastik-korku türünün ustalarından Sam Raimi’nin de bulunduğu Nightbooks, gerilim ve korku dolu bir masal dünyasının kapılarını aralayan bir Netflix yapımı. Her ne kadar aile ve çocuk filmi olarak lanse edilse de, küçük yaştaki çocuklara ürkütücü gelebilecek sahneler olduğunu söylemekte fayda var.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY