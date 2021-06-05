Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy, komedi, aile ve macera türündeki “Cruella” filmini kaleme aldı.

MODANIN KALBİNE SOFİSTİKE BİR YOLCULUK

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, komedi, aile ve macera türündeki “CRUELLA” filmini Amerika’nın en çok okunan, Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @AlaturkaOnline için kaleme aldı.

BİR MODA İKONU BARONES CRUELLA

İngiliz çocuk kitapları yazarı Dodie Smith’in, 101 Dalmaçyalı (The Hundred and One Dalmatians) adlı kitabından live-action olarak uyarlanan 200 milyon dolarlık dev bütçeli Cruella, Disney Plus’ta yayına girdi. Başrolünü Oscar, BAFTA ve Altın Küre ödüllerini sukazanan yıldız oyuncu Emma Stone’un üstlendiği filmde, yardımcı oyuncu rolünü ise iki kez Oscar ödülü kazanan usta oyuncu Emma Thompson canlandırıyor. Bir orijin öyküsü olan film, izleyiciyi Disney evreninin ikonik kötü karakterlerinden birisi olan Cruella’nın

geçmişine doğru tarihsel bir yolculuğa çıkartıyor. 1970’lerin Londra’sında geçen hikayesi, geleneksel kalıpları yıkan bir anti-moda tarzı olan Punk Kültürünün yani Punk-Rock akımının ortasında geçiyor. İki Oscar ödüllü İngiliz kostüm tasarımcısı Jenny Beavan’ın, 277 farklı göz kamaştırıcı kıyafet tasarladığı filmde, Emma Stone 47 ve Emma Thompson ise 33 değişik giysiyle boy gösteriyor. Lüks, zarafet, ihtişam ve cazibenin hüküm sürdüğü, olağanüstü bir moda dünyasına ve büyüleyici bir Disney evrenine doğru eğlenceli seyahate hazır olun.

FİLMİN KONUSU

Disney evreninin en kötü şöhretli ve aynı zamanda moda tutkunu karakteri Cruella de Vil’in, asi gençlik zamanlarını konu alan filmde, 1970’lerin Londra’sındaki genç dolandırıcı Estella’nın, kötü tarafı Cruella’yı nasıl kabullendiğini ve kaba, intikam peşinde koşan bir çılgın haline geldiği anlatılıyor.

Yönetmen koltuğunda Craig Gillespie’nin oturduğu filmin oyuncu kadrosunda; Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste, Mark Strong, Tipper Seifert Cleveland, Kayvan Novak, John McCrea, Jamie Demetriou, Niamh Lynch, Andrew Leung, Ed Birch, Dylan Lowe, Paul Bazely, Abraham Popoola, Leo Bill, Ninette Finch ve Sarah Crowden bulunuyor.

STİL SAVAŞLARI BAŞLIYOR

Ailecek gülerek izleyebileceğiniz komedi ve suç türündeki Cruella’da; çocukluğunda Charles Dickensvari yetimler dünyasında hırsızlarla köhne bir yaşam sürerek büyüyen Estella’nın, trajikomik ve bir o kadar eğlenceli öyküsüne tanık olacaksınız. Işıltılı moda dünyasının, sihirli Disney evreniyle birleştiği bu büyülü atmosferi kesinlikle kaçırmayın.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY