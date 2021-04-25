Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy, komedi türündeki “Dad stop embarrassing me” dizisinin 1. sezon incelemesini sizler için kaleme aldı.

KAHKAHA DOLU BİR YAPIM “DAD STOP EMBARRASSING ME”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, komedi türündeki “DAD STOP EMBARRASSING ME” dizisinin 1. sezon incelemesini, Fransız filozof Henri BERGSON’un “Üstünlük Teorisi”ile ilgili görüşlerini, Amerika’nın en çok okunan, Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @AlaturkaOnline için kaleme aldı.

ABSÜRT KOMEDİ

Baba kız arasındaki kuşak çatışmasından doğan komik ve bir o kadar eğlenceli anların işlendiği Dad Stop Embarrassing Me, Netflix’in orijinal içerikteki sitcom dizisi olma özelliğini taşıyor. Yapımcılığını ve başrolünü üstlenen Oscar ödüllü Jamie Foxx’un, gerçek hayattaki kızı Corinne Foxx ile olan ilişkisinden esinlenilmiş yapımda, çapkın bir baba ve onun ergenlik çağındaki dik başlı kızıyla yaşadığı kahkaha dolu anlarına tanıklık ediyoruz. Bu süreçte izleyiciye; kültürel ve etnik yapıdaki mizahtan, ‘British Humour’ olarak bilinen karşılıklı iğneleme/laf atma üzerine örülü İngiliz güldürmece türündeki örneklere varıncaya kadar farklı tarzdaki geleneksel hiciv türlerinin bir karışımı sunuluyor. Karakterler arasındaki yanlış anlamalar silsilesi sürecinde ortaya çıkan kahkaha dolu anların yansıtıldığı dizide, iki kuşak arasındaki kültürel ve sanatsal farklılıklar ön plana taşınıyor. Dad Stop Embarrassing Me; Amerikan Absürt komedisine aşina olanların, kahkaha ve beğeniyle izleyeceği güzel bir durum komedisi örneği.

DİZİNİN KONUSU

Bir kozmetik markasının sahibi olan bekar baba Brian Dixon, dik başlı ve ergen kızı Sasha’nın yanına taşınmasıyla bekar bir baba olmanın zorluklarını öğrenmeye başlayacaktır.

Yaratıcılığını Jamie Foxx ve Jim Patterson’ın üstlendiği dizinin oyuncuları arasında; Jamie Foxx, Kyla-Drew, Porscha Coleman, Jonathan Kite, David Alan Grier, Valente Rodriguez, Heather Hemmens ve Miracle Reigns yer alıyor.

ACEMİ BABA

İzlerken hem size duygusal anlar yaşatacak hem de kahkahalara boğacak bir hikâyeye odaklanan dizinin merkezinde; ergenlik çağındaki kızını korumak isteyen, ama elini attığı her işi de yüzüne gözüne bulaştıran komik bir baba karakteri yer alıyor. Öte yandan kızına babalık yapmaya çalışan Brian Dixon karakterinin diğer aile bireyleriyle de yaşadığı çatışmalardan doğan absürtlükler sembolik bir anlam barındırıyor. Buradaki espriler, Fransız filozof Henri Bergson’un sosyal varoluştaki kararlaştırılmış bir esneksizliğe reaksiyon olarak gördüğü (koşullara adapte olamayan insanların işlendiği) mizah anlayışı olan “Üstünlük Teorisi” türüne giriyor. Netflix’in komedi ve aile türündeki Dad Stop Embarrassing Me adlı sitcom dizisi, satır aralarında Amerikan popüler kültürüne göndermeler yapılan eğlence ve sevgi dolu bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY