Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy, komedi ve macera türündeki “Coming 2 America” filmini sizler için yazdı.

EDDIE MURPHY’DEN BİR GÜLDÜRÜ RESİTALİ

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, komedi ve macera türündeki “COMING 2 AMERICA” filmini Amerika’nın en çok okunan ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için kaleme aldı.

GÜLDÜRÜ YAĞMURU

Akademi Ödülü adayı usta oyuncu Eddie Murphy’nin birçok farklı karakteri canlandırarak gönüllerde taht kurduğu Comıng To America, 33 yıl aranın ardından devam halkası Comıng 2 Amerıca ile geri döndü. Amazon Prime platformunda gösterime giren film, gösterime girmesiyle 2021’in en iyi çıkış yapan başarılı yapımları arasındaki yerini aldı. Yıldızlar kadrosu vari bir oyuncu ekibine sahip olan film, izleyiciyi her sahnesinde güldürü yağmuruna tutuyor. Kahkaha ve eğlence dolu bir dünyaya yolculuğa çıkartan Comıng 2 America filmi, dans ve komedi türü severlerin beğenerek izleyeceği güzel bir yapım.

FİLMİN KONUSU

İlk film olan Comıng To America’da; Zamunda’nın Prensi Akeem, evlenecek bir eş bulmak için New York Queens’e giderek maceralara atılmıştı. Devam halkası olan ikinci filmde ise; Amerika’da hiç görmediği bir oğlu olduğunu öğrenen Kral Akeem, tahtının varisi olan oğlunu bulmak ve onu evlendirmek için bir kere daha Amerika’ya yolculuğa çıkar.

Yönetmenliğini Craig Brewer’in yaptığı filmin oyuncuları arasında; Eddie Murphy, Arsenio Hall, Shari Headley, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, Wesley Snipes, James Earl Jones, Bella Murphy ve Morgan Freeman yer alıyor.

KAMERA ARKASI

–Yeniden çekimi yapılan 1980’lerin gece kulübünde geçen flashback sahnesinde, Eddie Murphy ve Arsenio Hall’un genç görünümünü yeniden yaratmak için CGI teknolojisi kullanıldı.

-Gerçek hayatta Eddie Murphy’nin kızı olan Bella Murphy, filmde Akeem karakterinin kızı olan Omma karakterini canlandırıyor.

-Zamunda’da geçen sahnelerin tamamı Atlanta’da çekildi. Zamundanın kraliyer sarayı ise Hip-Hop yıldızı olan Rick Ross’a ait bir malikâne de çekildi. Eddie Murphy; “Evi o kadar büyük ki, onu tamamıyla giydirdik ve bir saray gibi gösterebildik. Afrika ovasında yürüdüğüm yerde gördüğünüz şeyler ve koşan antiloplar Rick Ross’un 300 dönümlük arka bahçesidir.” dedi.

-Rick Ross, yemek odasına yerleştirilen duvar kağıdını öyle çok sevdi ki, yapımcılardan onu kalıcı olarak bırakmalarını rica etti. Film için yapılan 60 kişilik yemek masası da Rick Ross’a saklaması için hediye olarak bırakıldı.

DANS VE MACERA BİR ARADA

Eddie Murphy ve Arsenio Hall’un karakterden karaktere büründüğü eğlence dolu film Coming 2 Amerika, Amerikan mizahına aşina olanların beğenerek izleyeceği macera dolu bir yapım. Güzel vakit geçireceğiniz ve eğleneceğiniz yapım, sizleri Eddie Murphy komedisi eşliğinde muhteşem bir yolculuğa çıkartacak.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY