Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy, kusursuz bir pastoral dram türündeki “Nomadland” filmini yazdı

OSCAR ÖDÜLLÜ BİR GÖÇEBE HİKAYESİ “NOMADLAND”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, kusursuz bir pastoral dram türündeki “NOMADLAND” filmini Amerika’nın en çok okunan, Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @AlaturkaOnline için kaleme aldı. PASTORAL AMERİKA

93. Akademi Ödülleri’ne; En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu Oscarlarını alarak bir damga vuran Nomadland, western janrıyla modern göçebeliğin birleştiği bir antikapitalist mücadele manifestosu. Amerikalı gazeteci ve yazar Jessica Bruder’in Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century adlı kitabından uyarlanan film, Amerikan rüyasının aslında bir balondan ibaret, gerçekliğin ise acımasız ve bir o kadar da zalim olduğunu tüm saydamlığıyla gösteriyor. 2008-2012 yıllarındaki ekonomik krizinde her şeyini kaybederek mağdur olan bir kadının, ABD’nin batısına savrulmuş, serbest ruha sahip karavan ve kamp yaşantısına odaklanıyor. Usta oyuncu Frances McDormand’ın, muhteşem performansıyla 3 Oscar Ödülü’nü kucakladığı Nomadland, kaptalizmin acımasızlığından, kırsalın merhametine uzanan kusursuz bir pastoral dram örneği.

FİLMİN KONUSU

60’lı yaşlarında olan Fern, Büyük Durgunluk Dönemi’nde her şeyini kaybetmiştir. Göçebe olarak karavanda yaşayan Fern, Amerika’nın batısına doğru büyük bir yolculuğa çıkacaktır.

Yönetmen koltuğunda Chloé Zhao’nun oturduğu filmin oyuncu kadrosunda; Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Gay DeForest, Patricia Grier, Angela Reyes, Carl R. Hughes, Douglas G. Soul ve Ryan Aquino yer alıyor.

KAMERA ARKASI

– Frances McDormand’ın 7 eyaleti kapsayan minibüste yaşama deneyimi, 4 ila 5 ay sürdü. Ayrıca oyuncu, pancar hasadı ve CamperForce programıyla Amazon siparişlerini paketleme gibi işlerde çalıştı.

– Çekimlerin bir kısmı ABD-Arizona’daki Quartzsite Yacht Club’da gerçekleşti.

– Başrol oyuncusu Frances McDormand ve David Strathairn haricinde, filmin oyuncu kadrosunun çoğu gerçek göçebeler ve yerel halktan oluşuyor.

– Usta oyuncu Frances McDormand, aynı filmin hem oyunculuk hem de yapımcılığı kategorilerinde Akademi Ödülleri’nde Oscar’a aday gösterilen ilk aktris.

ÖDÜL AVCISI NOMADLAND

ABD’de sınırlı sayıda sinemada ve Hulu platformunda gösterime giren Nomadland; İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi BAFTA’da 4 ödül, 78. Altın Küre Ödülleri’nde 2 Ödül ve Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan gibi ödülleri alarak büyük başarılara imza atmış bir başyapıt. Kesinlikle kaçırmayın.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY