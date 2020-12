Sinema Yazarı/ Film Eleştirmeni Efe Teksoy, “The Mandalorian” filmini sizler için yazdı.

BİR GALAKTİK WESTERN “THE MANDALORIAN”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, bilim kurgu ve fantastik türündeki “THE MANDALORIAN” dizisinin ilk 2 sezon incelemesini Amerika’nın en çok okunan ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için kaleme aldı.

MANDALORE’UN YOLU

Star Wars sinematik evreninde geçen The Mandalorian, Disney Plus platformunda adeta esip gürlemeye devam ediyor. 100 milyon dolar bütçeyle çekilen yapımda, Star Wars evreninin klasikleşen atmosferi muhteşem bir şekilde yansıtılmış. Uzay westerni olarakta nitelendirilen dizide, Mandaloryalı bir silahşor ve ödül avcısının başından geçen olaylar anlatılıyor ve silahşorun mensup olduğu Mandalorianların felsefesini derinlemesine aktarıyor. Örneğin; yüzünü hiç kimsenin görmediği silahşor, Mandalorianlara has kaskını hiç çıkartmıyor ve adeta bir samurai gibi verdiği sözden asla geri dönmüyor. Mandalorianlar için büyük bir önem taşıyan Beskar çeliği ve Darksaber adlı ışın kılıcı gibi ayrıntılara yer verilirken. Dizide Star Wars evreninin efsanevi kurgusal karakterleri; Ahsoka Tano, Bo Katan ve Boba Fett gibi isimler bulunuyor. Baş yazar ve baş yapımcısı Jon Favreau‘nun olduğu The Mandalorian dizisinin yapım ekibinde; Dave Filoni, Kathleen Kennedy ve Colin Wilson gibi ünlü yapımcılar da yer alıyor. Sinema tarihine birçok gönderme yapılan dizide “Yeni Alman Sineması”nın mistik ekole sahip yönetmenlerinden Werner Herzog ve Amerikalı usta oyuncu Nick Nolte gibi isimler oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Birinci sezonun dördüncü bölümünde Japon yönetmen Akira Kurosawa‘nın “Seven Samurai” filmine konu bakımından bir gönderme yapılarak saygı duruşunda bulunuluyor.

DİZİNİN KONUSU

Yeni Cumhuriyetin otoritesinden uzakta Galaksinin dışında bulun Silahşor, yalnız bir ödül avcısı olarak seyahat edip yaşamını sürdürmektedir. Bir operasyon sırasında karşısına çıkan bebeğin, galaksiye düzeni geri getirecek nadir yeteneklere sahip olduğunu öğrenir ve ona yardım elini uzatır. Ancak Grogu’nun büyük bir güce sahip olduğunu keşfeden Galaktik İmparatorluğun askerleri, peşlerini bırakmaya hiçte niyetli değildir.

Dizinin oyuncuları arasında; Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Temuera Morrison, Ming-Na Wen, Carl Weathers ve Mark Hamill yer alıyor.

ZAMAN ÇİZELGESİ

The Mandalorian dizisi, Star Wars evreninde zaman çizelgesi bakımından; 1983 yapımı “Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü”nün 5 yıl sonrasında ve 2015 yapımı “Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor” filminin 25 yıl öncesinde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Disney, yeni Star Wars ve Marvel yapımlarının geleceğini açıkladı. Dizinin son sezonunda ise yeni spin-off dizisi “The Book of Boba Fett” adlı yapımın geleceği duyuruldu. Bu da demek oluyor ki; serinin hayranları yakın zamanda daha büyük bir Star Wars sinematik evrenine kavuşacak. Bilim kurgu ve fantastik türündeki The Mandalorian, aksiyon ve maceranın hiç hız kesmediği nefes kesen bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY