Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy “Mortal Kombat” filmini sizler için kaleme aldı.

İKİ DÜNYA ARASINDAKİ ÖLÜMCÜL DÖVÜŞ “MORTAL KOMBAT”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, fantastik, macera ve aksiyon türündeki “MORTAL KOMBAT” filmini Amerika’nın en çok okunan, Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @AlaturkaOnline için kaleme aldı.

FANTASTİK BİR DÖVÜŞ TURNUVASI

1990’lı yılların popüler video dövüş oyunu serisi Mortal Kombat, bir kez daha beyazperdeye uyarlandı. İki dünya arasında gerçekleşen ölümcül bir savaş turnuvasını konu alan fantastik yapım, özellikle dövüş sanatlarına meraklı izleyicilerin beğeneceği bir aksiyon sunuyor. Vizyona girdiği ABD’deki açılış hafta sonunda elde ettiği 22,5 milyon dolar gelirle, salgın döneminde en çok gelir elde eden yaş kısıtlamalı film olarak bir rekor kırdı. Sinemalar dışında HBO Max platformunda da yayınlanan yapım, 3,8 milyon kullanıcı tarafından izlenerek bir önceki rekorun sahibi Godzilla vs. Kong’u geride bıraktı. Yapımcıları arasında James Wan’ın yer aldığı filmin, dövüş kareografilerini ise Jackie Chan‘in Dublör Birliği olarak da bilinen Jackie Chan Stunt Team üyesi Max Huang üstlendi. 55 milyon dolar bütçeyle uyarlanan Mortal Kombat; Adelaide ve Güney Avustralya’da şimdiye kadar çekilmiş en büyük bütçeli sinema filmi olma özelliğini taşıyor.

FİLMİN KONUSU

Dünyayı korumakla görevli olan yıldırımlar Tanrısı Lord Raiden, müsabakalarda dünyayı temsil etmek üzere savaşçılar seçer. Outworld adıyla anılan dış dünyanın acımasız dövüşçüleri, ölümcül dövüş turnuvasını kazanarak tüm insan ırkını köleleştirmeyi amaçlamaktadır. Ancak dünyayı temsil eden dövüşçülerden Cole Young, efsanevi samuray Hanzo Hasashi’nin soyundan gelen karma dövüş sanatları ustasıdır ve turnuvayı kazanmak için her şeyi yapacaktır.

Yönetmen koltuğunda Avusturyalı film yapımcısı Simon McQuoid’in oturduğu yapımın oyuncuları arasında; Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Joe Taslim, Mehcad Brooks, Matilda Kimber, Laura Brent, Tadanobu Asano, Hiroyuki Sanada ve Chin Han bulunuyor.

KAMERA ARKASI

– Lord Raiden karakterinin metal şapkası aslında fiberglastan yapılmıştır.

-Sub-Zero karakterinin buzdan yapılma kılıcı Kori Blade, ışıkların altında buzlu bir görünüm elde etmek için, içerisinde plastik sargılı film bulunan bir çeşit reçineden yapılmıştır.

– 58 yaşındaki aktör Hiroyuki Sanada, Scorpion karakterini canlandıran en yaşlı oyuncu.

DÜNYALAR ARASINDAKİ SAVAŞ

Film süresince, Mortal Kombat evreninin ikonik karakterlerinden efsanevi replikleri duymak, nostaljik anlar yaşanmasına sebep oluyor. Konusu her ne kadar 1995 ve 1997 yapımı önceki uyarlamalara kıyasla zayıf kalsa da, günümüz teknolojisinin getirdiği muhteşem görsel atmosfer ve göz alıcı kostüm tasarımı filmin izlenirliğini arttırıyor.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY