Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy, Netflix filmi “Malcolm & Marie”yi yazdı..

ÇİFT KİŞİLİK DEV KADRO “MALCOLM & MARIE”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, Netflix’in dram ve romantik türündeki “MALCOLM & MARIE” filminin incelemesini Amerika’nın en çok okunan ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için kaleme aldı.

AŞKIN METAFİZİĞİ

Son dönemin yıldızı parlayan genç oyuncularından Emmy Ödüllü aktris Zendaya ve Altın Küre Ödülü adayı John David Washinton’ın başrollerini paylaştığı Malcolm & Marie filmi, romantik bir çatışmanın yaşandığı gerilim dolu bir geceyi konu alıyor. İki oyuncunun muhteşem bir oyunculuk performansı sergilediği Netflix yapımında izleyici, aşk ekseninde dönen acımasız hesaplaşmalar ve acı veren açıklamalar silsilesine tanık oluyor. Malcolm & Marie filmi; başından sonuna kadar iki oyuncunun bir evde gerçekleştirdiği yüksek tansiyona sahip diyaloglar üzerinden ilerliyor. Bir yandan çiftin aşk ve çatışma arasında geçen iniş çıkışlarını gösterirken, öte yandan diyaloglar içerisinde Hollywood sineması ve ABD medyasındaki ırk ayrımcılığına da değiniyor. Bu eleştirel diyaloglar sırasında film yapımcıları ve yönetmenlerinden; Spike Lee, William Wyler, Barry jenkins, John Singleton, Ben Hecht, David O. Selznick ve Amerikalı insan hakları savunucusu, yazar ve filozof olan Angela Davis gibi ABD tarihinin önde aktivist ve sinema yapımcılarının isimleri geçiyor. Netflix yapımı Malcolm & Marie filmi, dram ve romantik türü severlerin beğeneceği bir yapım. Ancak uzun diyalogları nedeniyle sabırlı izleyicilere hitap ettiğini söylemekte fayda var.

FİLMİN KONUSU

Yönetmenliğini yaptığı bir filmin galasından dönen çift Malcolm ve Marie, giderek büyüyecek gerilim dolu çatışmaların yaşanacağı bir gecede romantik ve tutku dolu iniş çıkışlar yaşayacaktır.

Amerikalı film yapımcısı Sam Levinson’ın yazıp yönettiği filmin oyuncuları; Zendaya ve John David Washinton.

KAMERA ARKASI

– Malcolm & Marie filmi, ABD’deki Covid-19 salgını sırasında yazılıp yönetilen ve tamamlanan ilk filmlerden birisidir.

– “Malcolm” ismi, oyuncu John David Washington’ın hayatında özel bir öneme sahiptir. Babası Denzel Washinton’ın başrolünü üstlendiği Malcolm X (1992) filminde oynayarak oyunculuğa adım atmıştır.

– Malcolm karakteri, kendisine Spike Lee diyen bir eleştirmene atıfta bulunur. Malcolm karakterini canlandıran John David Washington, Spike Lee’nin; Malcolm X (1992) ve BlacKkKlansman (2018) filmlerinde oynamıştır.

YOĞUN DUYGULAR

Malcolm ve Marie çifti, birbirleriyle girdikleri hararetli diyaloglarda hem aşkı hem de kavgayı bir arada yaşıyor. Yaşadığı çağın ilk kadın filozoflarından birisi olan 17. yüzyıl düşünürü Anne Conway, dönemin popüler felsefelerine bir cevap niteliğinde yazdığı “En Kadim ve Modern Felsefenin İlkeleri” adlı yapıtında; “Bir bedenin başka bir bedeni nasıl yaralayabildiği, ona acı ya da haz verebildiği de bir o kadar kolay anlaşılır, çünkü aynı ya da benzer doğaya sahip şeyler birbirlerini kolaylıkla etkileyebilirler.” der. Conway’in bu sözünden, Malcolm ve Marie karakterlerinin her ne kadar çatışma içerisinde olsalar da birbirlerinden kopmamaları ve yoğun bir tutkuyla dolu yaşadıkları aşkları sebebiyle benzer doğaya sahip olduklarını görüyoruz. Teatral bir performans sergilenen tek plan çekimlerle bezeli bir tek mekan filmi olan Malcolm & Marie, romantik ve dram türündeki güzel bir Netflix yapımı.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY