Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy, Netflix’ten modernize bir Arsene Lupin uyarlaması, “Lupin”i yazdı

NETFLIX’TEN MODERNİZE BİR ARSENE LUPIN UYARLAMASI “LUPIN”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, Netflix’in gizem, macera ve aksiyon türündeki “LUPIN” dizisinin 1. sezon incelemesini Amerika’nın en çok okunan ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için kaleme aldı.

KİBAR HIRSIZ

Netflix’in Lupin dizisi, Fransız yazar Maurice Leblanc’ın kurgusal karakteri Arsene Lupin’in maceralarından esinleniyor. Yönetmen koltuğunda Emmy ödüllü yönetmen Louis Leterrier‘in oturduğu dizinin başrolünde En İyi Erkek Oyuncu dalında César Ödülü kazanan Fransız aktör Omar Sy bulunuyor. Dizide kibar bir üçkağıtçı ve aynı zamanda kılık değiştirme ustası olan karakter, kendisine zarar veren zenginleri kurnazlığıyla alt ediyor. Ana karakterin zenginleri perişan ederek intikam alışının alt metninde, Arsene Lupin’in burjuva sınıfına karşı polemik yapması geleneğine bir tür saygı duruşu sergileniyor. Her sahnesinde gizem ve aksiyon dolu olan dizi, izleyiciyi büyüleyici bir Paris atmosferi eşliğinde macera dolu bir serüvene davet ediyor.

DİZİNİN KONUSU

Assane Diop, babasının varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayarak ölmesi üzerine intikam almaya karar verir. Öç almak için, babasının yıllar önce ona verdiği Arsene Lupin adlı kitap Assane’in en büyük ilham kaynağı olur.

George Kay’in yaratıcısı olduğu dizinin oyuncuları arasında; Omar Sy, Vincent Londez, Antoine Gouy, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, Hervé Pierre ve Shirine Boutella bulunuyor.

DEDEKTİF MAIGRET’E SAYGI DURUŞU

Kibarlığından ödün vermeyen bir kılık değiştirme ustası olan Assane Diop, kurbanlarına karşı keskin ve alaycı bir mizah üslubu takınıyor. karakterin izleyiciyi cezbedip serüvene dahil eden bu mizâcı, aynı zamanda düşmanlarından da bir tür intikam alma biçimi sergiliyor. Assane Diop, gazeteci Fabienne Beriot karakteriyle beraber plan yaparak dedektifliğe soyunduğu sahnede kitaplar görülüyor. Bu kitapların arasında Fransızca yazmış Belçikalı yazar Georges Simenon’un ”Dedektif Maigret” romanı yer alıyor. Simenon, kitapları dünyada 500 milyon kopya satarak polisiye roman türüne büyük katkı sağlayan ve türe getirdiği yeniliklerle alanında çığır açan önemli bir isimdir. Lupin dizisinde Maigret romanının yer alması, Georges Simenon’a yapılan saygı duruşunun bir simgesidir.

HIRSIZLARIN ŞAHI ASSANE DIOP

Assane Diop karakteri, aslında ideolojik anlamda bir Robin Hood imgesi sergiliyor. Zenginden aldığı parayı, ihtiyaç sahibi olan mağdur durumdaki insanlara veriyor. Dizide bir yandan Fransa’nın; zengin, lüks ve şatafatlı hayatları gösterilirken, öte yandan diğer tarafta alt sınıfların toplumdaki yaşam savaşları ve ekonomik çelişkiler sergileniyor. Hırsız olarak lanse edilen Assane Diop karakteri, kötüleri yok edip iyilerin hakkını teslim ederek aslında bir nevi adaleti sağlıyor. Netflix’in macera ve aksiyon türündeki Lupin dizisi, sizi maceradan maceraya sürüklerken zamanın nasıl akıp gittiğini anlayamayacaksınız.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY