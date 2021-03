Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy, Retrofütüristik bir öykü derlemesi “Tales from the Loop” dizisini sizler icin yazdı.

RETROFÜTÜRİSTİK BİR ÖYKÜ DERLEMESİ “TALES FROM THE LOOP”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, bilim kurgu ve dram türündeki “TALES FROM THE LOOP” dizisinin 1. Sezonunu Amerika’nın en çok okunan ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için kaleme aldı.

DÖNGÜDEN HİKAYELER

İsveçli sanatçı Simon Stålenhag‘ın aynı adlı çizim kitabından uyarlanan Amazon Prime’ın “Döngüden Hikayeler (Tales From The Loop)” dizisi, her bölümünde farklı bir karakterin öyküsüne odaklanan fütüristik bir yapım. Dizinin her bölümü birbirinden bağımsız hikayelerden oluşsa da, bölümler ilerledikçe karakterlerin paralel evren veya çoklu evren aracılığıyla birbiriyle bağlantı içerisinde olduğu görülüyor. Tales From The Loop dizisi; fazla diyalog içermeyen ve ağır ilerleyen bir yapım olmasına rağmen, izleyici üzerinde yarattığı gerilim ve kaotik atmosfer sayesinde rakiplerinden ayrılıyor.

DİZİNİN KONUSU

Evrenin gizemlerini keşfetmek ve çözmek için inşa edilen dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı ‘The Loop’, kırsal bir bölgenin derinliklerine konuşlanmıştır. Bu yüksek teknoloji, tesisin etrafında yaşamını sürdüren yerel halkı derinden etkileyecektir.

Nathaniel Halpern’in yaratıcılığını üstlendiği dizinin oyuncuları arasında; Daniel Zolghadri, Paul Schneider, Rebecca Hall, Robert Nahum Allen, Ato Essandoh, Duncan Joiner ve usta oyuncu Jonathan Pryce yer alıyor.

DÖNGÜDEKİ YAŞAMLAR

Her bölümünde farklı bir karakterin hayatını ele alan Tales From The Loop dizisinde, bu karakterlerin başına gelen travmatik olayları dramatik bir biçimde işliyor. Anlatıların arka planında ise gelecekte insanlığın yaşam biçimlerinin bürüneceği fütüristik biçimler veriliyor. Çağın ötesinde bir öykü derlemesi olan Tales From The Loop, bilim kurgu ve dram türü severlerin beğenerek izleyeceği bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY