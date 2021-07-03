Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy “Sweet Tooth” Dizisinin 1. Sezon İncelemesini Yaptı; “Post Apokaliptik Bir Masal Dünyası”

POST APOKALİPTİK BİR MASAL DÜNYASI

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, fantastik, macera ve dram türündeki “SWEET TOOTH” dizisinin 1. Sezon incelemesini Amerika’nın en çok okunan, Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @AlaturkaOnline için kaleme aldı.

FANTASTİK BİR YOLCULUK HİKÂYESİ

Kanadalı çizgi roman yazarı ve sanatçısı Jeff Lemire’in aynı adlı çizgi romanından uyarlanan Sweet Tooth, Netflix platformundaki yerini aldı. Post Apokalipitik yani Kıyamet Sonrası Bilim Kurgusu türündeki yapım, masalsı bir yol hikâyesini konu almakta. Efsanevi kahramanların ve Mitsel yaratıkların yer aldığı fantastik ve macera türündeki dizi, klasik çocuk edebiyatından esintiler taşımakta. Ayı (Bear) adlı karakterin liderlik ettiği Animal Army grubu, ormanın gizemli bir bölgesinde saklanan ve üyelerinin sadece çocuklardan oluştuğu bir ordudur. İskoç romancı ve tiyatro yazarı James Matthew Barrie’nin Peter Pan eserindeki Kayıp Çocuklar ve Var olmayan Ülke/Neverland temasını akla getiriyor. Ayrıca masalsı yapısı nedeniyle dizi; göstergebilim, etnoloji ve halkbilim alanlarında yirminci yüzyılın önde gelen bilim adamlarından Rus Bilimci Vladimir Propp’un, masal incelemelerinde ve anlatı çözümlemesi alanında önemli kaynakların başında gelen yapıtı Masalın Biçimbilimi’ndeki, “kahramanın ve masalın işlevleri”ni sırasıyla izlemekte.

DİZİNİN KONUSU

Yarı insan yarı geyik çocuk Gus, kıyamet sonrası tekinsiz bir dünyada huysuz koruyucusu Tommy Jepperd’la birlikte maceraya atılır. Tehlikeli bir virüsün kol gezdiği dünyada hem hayatta kalmaya çalışacak hem de yenidünyayı tanıyacaktır.

Jim Mickle ve Beth Schwartz’ın yaratıcılığını üstlendiği dizinin oyuncuları arasında; Nonso Anozie, Christian Convery, Stefania LaVie Owen, Adeel Akhtar, Aliza Vellani, James Brolin, Neil Sandilands, Naledi Murray, Alice May Connolly ve Andrew Laing yer alıyor.

KAHRAMANIN SINAVLARLA DOLU YOLU

Sevimli melez Gus karakteri, dizi süresince onlarca badire atlatıp, tehlikeli ve tekinsiz yollardan geçiyor. Karşılaştırmalı mitoloji ve din üzerine yaptığı devrim niteliğindeki çalışmalarıyla tanınan Amerikalı Profesör Joseph Campbell, mitlerin ve masalların yapısını derinlemesine incelediği ‘’Kahramanın Sonsuz Yolculuğu’’ adlı eserinde, kahramanın bir dizi sınavdan geçmek üzere Sınavlar Yolu adı verilen bir yol izlediğini belirtir. Mit-maceranın sevilen bir aşamasını oluşturan bu Zor Görevler motifi, kahramanın kendisini destekleyen iyi kalpli bir koruyucusu olduğunu fark edeceği bir süreçtir. Burada bahsedilen koruyucu figürün, dizideki karşılığının ise Tommy Jepperd karakteri olduğunu görüyoruz. Tommy her ne kadar Gus karakterini başta pek benimsemese de, sonradan onunla çok iyi arkadaş olup tüm badireleri atlatmasında büyük bir rol oynuyor. Netflix’in, aksiyon, macera ve dram türündeki Sweet Tooth dizisinde, sevimli şeker tutkunu Gus ve Big Man lakaplı Tommy Jepperd ile maceradan maceraya atılacak ve büyüleyici bir dünyanın kapılarını aralayacaksınız.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY