Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy “Tom Clancy’s without Remorse” filmini yazdı.

YÜKSEK DOZAJDA AKSİYON “TOM CLANCY’S WITHOUT REMORSE”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, aksiyon, macera ve polisiye türündeki, yüksek dozajda gerilim yüklü “TOM CLANCY’S WITHOUT REMORSE” filmini Amerika’nın en çok okunan, Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @AlaturkaOnline için kaleme aldı.

TOM CLANCY’DEN PİŞMAN OLMADAN

Soğuk Savaş Dönemi ve sonrası yazdığı askeri, siyasi, casus ve polisiye türündeki romanlarıyla popüler olan Amerikalı yazar Tom Clancy’nin aynı adlı eserinden uyarlanan film, Amazon Prime Video’da yayınlandı. Uluslararası çok satan yazarın, Gölge Casus Jack Ryan roman serisi ve Kızıl Ekim (The Hunt for Red October) gibi kitapları New York Times Best Seller listesinde bir numaraya yükselmiş ve beyazperdeye uyarlanmıştır. CIA ve NAVY SEAL – ABD Donanması Özel Kuvvetleri eşliğinde gizli bir rehine kurtarma operasyonunu konu alan yapımda, izleyici ABD ile Rusya arasında savaş çıkmasına neden olabilecek uluslararası düzeyde bir komplonun içerisine sürükleniyor. Acımasız suikastçıların bu ölümcül savaşta yer aldığı, saf aksiyon ve yüksek dozajda gerilim yüklü bir yapım olan Tom Clancy’s Without Remorse, sizleri casusluk dünyasının derinliklerine götürecek olan heyecan dolu bir macera filmi.

FİLMİN KONUSU

ABD donanmasında görev yapan John Kelly, CIA subayı Robert Ritter’ın önderliğinde Suriye’ye gizli bir rehine kurtarma operasyonuna katılır. Ancak yapılan operasyonun Rus devletiyle ilgili olduğunu öğrenince işler değişir ve John kendisini bir anda uluslararası düzeyde bir komplonun içerisinde bulur.

Yönetmen koltuğunda, 2015 yapımı Suburra ve 2018 tarihli Sicario: Day of the Soldado gibi popüler filmlerin yönetmenliğini yapan İtalyan film yapımcısı Stefano Sollima oturuyor. Filmin oyuncuları arasında; Michael B. Jordan, Jodie Turner-Smith, Jamie Bell, Guy Pearce, Lauren London, Jacob Scipio, Todd Lasance, Jack Kesy ve Lucy Russell yer alıyor.

BİR İNTİKAM ÇEMBERİ

Amazon Prime’ın orijinal yapımı olan Tom Clancy’s Without Remorse, büyük beklentiye girmeden izlendiğinde sizlere keyif verecek olan güzel bir macera ve aksiyon filmi. Her ne kadar aksiyon filmlerinin klişeleşmiş kovalamaca ve kurtarma temaları işlense de, kahramanın intikam çemberinden kurtulma hikâyesi ve göz alıcı görsel atmosferi bakımından kesinlikle izlemeye değer bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY