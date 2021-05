Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy yazdı, agorafobik bir gerilim filmi “The Woman in the Window”

AGORAFOBİK BİR GERİLİM FİLMİ “THE WOMAN IN THE WINDOW”

PENCEREDEKİ KADIN

A. J. Finn mahlas adını kullanan Amerikalı yazar Daniel Mallory’nin, New York Times En Çok Satanlar Listesi’nde bir numaraya çıkan aynı adlı romanından uyarlanan Penceredeki Kadın/ The Woman in the Window, Netflix platformundaki yerini aldı. Akademi Ödülü’ne altı defa aday gösterilen Amerikalı aktris Amy Adams’ın muhteşem bir başrol performansı gösterdiği filmde, Oscar Ödüllü Julianne Moore’un yanı sıra BAFTA ve Oscar Ödülü sahibi usta aktör Gary Oldman yer alıyor. Psikolojik gerilim türüne güzel bir örnek sunan yapımda, Agorafobi (alan korkusu) adlı bir çeşit anksiyete bozukluğundan muzdarip olan bir kadının, yalnız yaşadığı New York’taki evinde başına gelen sıra dışı ve bir o kadar gerilim dolu öyküsü anlatılıyor. Ayrıca bir tek mekan filmi olan The Woman in the Window; sinema tarihinin efsane yönetmenlerinden Alfred Hitchcock’un, 1954 yapımı Arka Pencere/Rear Window adlı klasik filmiyle benzer olay örgüleri paylaşıyor ve çok sayıda atıf içeriyor. Bu anlamda Rear Window filminin modernize bir uyarlaması diyebiliriz.

FİLMİN KONUSU

New York’ta yalnız yaşayan psikolog kadın Anna Fox, agorafobi hastalığı nedeniyle tüm zamanını evden hiç dışarı çıkmadan komşularını gözetleyerek geçirir. Ancak sokağın karşısına taşınan yeni komşusu Russell ailesi, tüm yaşamını derinden etkileyecektir.

Yönetmen koltuğunda İngiliz film yapımcısı Joe Wright’ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda; Amy Adams, Gary Oldman, Julianne Moore, Anthony Mackie, Jennifer Jason Leigh, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Fred Hechinger ve Jeanine Serralles yer alıyor.

TEK MEKANDA KORKU

Amerikalı film yapımcısı Daniel John Caruso’nun yönettiği 2007 yapımı Şüphe/Disturbia filminin izinden giden Penceredeki Kadın’da, ana karakterin geçmişte başına gelen trajik bir olaydan kaynaklı yaşadığı hezeyanlar ve depresif bunalımlar, Amy Adams tarafından mükemmel bir oyunculukla izleyiciye yansıtılıyor. Film süresince; 1944 yapımı Kanlı Gölge (Laura), 1945 tarihli Öldüren Hatıralar (Spellbound) ve 1947 yapımı Karanlık geçit (Dark Passage) gibi sinema tarihinin klasik film-noir yapımlarına görseller eşliğinde atıflar yapılıyor. Bu durum Penceredeki Kadın filmine derinlik kazandırmasının yanı sıra, izleyiciye nostaljik bir imgeler gezintisi yaşatıyor. Yüksek dozda gerilim ve gizem yüklü Netflix yapımını kesinlikle kaçırmayın.

