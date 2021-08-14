Sinema Yazarı/ Film Eleştirmeni Efe Teksoy Yazdı, Aksiyon Dolu Bir Adrenalin Patlaması “Fast & Furious 9”

AKSİYON DOLU BİR ADRENALİN PATLAMASI “FAST & FURIOUS 9”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, aksiyon ve macera türündeki “F9: THE FAST SAGA” filminin incelemesini Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @AlaturkaOnline için kaleme aldı.

HIZLI VE ÖFKELİ 9

225 milyon dolarlık dev bütçeli Hızlı Öfkeli 9, vizyona girdiği günden bu yana dünya çapında 600 milyon dolarlık gişe hasılatı elde ederek pandemi döneminin gişe rekortmeni oldu. Çekimlerinde 350 aracın hurdaya çıktığı ve her sahnesinde aksiyon ve macera yüklü film, Non-Linear Narrative yani doğrusal olmayan bir anlatıma sahip ilk Hızlı Öfkeli yapımı olma özelliğini taşıyor. Uluslararası tehlikelere karşı mücadele eden kahramanlarımız her zamanki gibi adrenalin ve gerilimin kalbine doğru amansız bir yolculuğa çıkıyor. Hikâyenin merkezinde ise Dominic Toretto (Vin Diesel) karakterinin her seferinde tekrarladığı “aile kavramı” yer alıyor ve adrenalin dolu flashback sahneleriyle izleyiciye güçlü bir orijin öyküsü anlatıyor. Serinin ilk filminden bu yana geniş bir izleyici kitlesini hedefleyen yapımın, öyküdeki ‘Aries Projesi’ ve ‘Yeni Dünya Düzeni’ kavramlarıyla birlikte bilim kurgu türünde bir anlatıya doğru daha da kaydığını görüyoruz. Çıtayı her yapımda yukarı çıkaran filmin çekimleri; İngiltere-Londra, Japonya-Tokyo, İskoçya-Edinburgh, Gürcistan-Tiflis, ABD-Los Angeles ve Tayland gibi ülkelerde yapıldı.

FİLMİN KONUSU

Dominic Toretto, Letty ve oğlu küçük Brian ile birlikte sessiz ve sakin bir yaşam sürmektedir. Ancak geçmişinden gelen bir tehdit, artık Toretto’yu ve ailesini hem mücadele etmek hem de savaşmak zorunda bırakacaktır.

Yönetmen koltuğunda Justin Lin’in oturduğu filmin oyuncuları arasında; aksiyon filmlerinin popüler ismi Vin Diesel, Oscar, BAFTA, Emmy, Altın Küre ve SAG ödülü İngiliz oyuncu Helen Mirren, John Cena, Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Jason Statham, Cardi B ve Kurt Russell gibi yıldız isimler bulunuyor.

KAMERA ARKASI

-Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, Rita Ora ve Iggy Azalea’dan sonra Hızlı ve Öfkeli serisinde yer alan üçüncü kadın müzik sanatçısıdır.

– Hızlı ve Öfkeli 9, serinin 6. filminden bu yana ağırlıklı olarak Süper 35mm ile çekilen son yapımı.

– Hızlı ve Öfkeli filmlerinin otomobil koordinatörü Dennis McCarthy, filmde çok sayıda araç lastiğinin kullanılmaz hale geldiğini, eğer sponsorlar devreye girmeseydi, yapımın giderlerinin büyük kısmını parçalanan teker ve lastiklerin oluşturabileceğini belirtti.

-Filmin sonundaki Barbekü sahnesinde görünen mavi Nissan Skyline, Brian O’Connor (Paul Walker) karakterinin 2009 yapımı ilk Hızlı ve Öfkeli filminde kullandığı ve Toretto evine geldiği araçtır. Ölmeden önce oyuncu Paul Walker, yaklaşık 1,37 milyon dolar değerindeki bir körfez mavisi Nissan Skyline R34’e sahipti.

AMANSIZ BİR MACERAYA HAZIR OLUN

F9: The Fast Saga, sizleri olağanüstü bir görsel atmosfer eşliğinde, dünyanın farklı ülkelerinde geçen soluksuz bir maceraya davet ediyor. Her ne kadar gişe yarışında gücü elinde tutabilmek için Z kuşağını hedef alıp bilim kurgu türüne doğru evrilse de, serinin hayranlarını büyük bir aksiyon ve macera beklediğini söylemekte fayda var.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY