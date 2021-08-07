Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy yazdı, Amazon Ormanları’nın kalbine macera dolu bir yolculuk “Jungle Cruise”

AMAZON ORMANLARININ KALBİNE MACERA DOLU BİR YOLCULUK “JUNGLE CRUISE”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, macera, aksiyon ve fantastik türündeki “JUNGLE CRUISE” filminin incelemesini, önemli mitolojik anlatımların açılımını, ayrıntılarıyla Amerika’nın en çok okunan, Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @AlaturkaOnline için kaleme aldı.

ORMAN GEZİSİ

Disneyland tema parkındaki aynı adlı 66 yıllık klasik eğlence gezisinden ilham alarak 200 milyon dolarlık dev bir bütçeyle beyazperdeye uyarlanan Jungle Cruise, Disney Plus platformunda ve sinemalarda gösterime girdi. Başrolünü son dönemin popüler aksiyon yıldızı Dwayne Johnson ve Altın Küre Ödüllü aktris Emily Blunt‘ın paylaştığı yapım, izleyiciyi vahşi Amazon ormanlarında eğlenceli ve heyecan dolu bir yolculuğa çıkartıyor. Hikayesini Humphrey Bogart ve Katharine Hepburn‘ün başrolünü paylaştığı 1951 yapımı “The African Queen” adlı klasikten ilham alan filmde, Johnson’ın tıpkı Bogart gibi huysuz ve esprili bir kaptanı canlandırıyor. Filmde geçen bu kelime oyunları ve şakalar, Disneylandturundaki animatör kaptanların kullandığı nostaljik esprilerden oluşuyor ve birçok gönderme bulunuyor. Her sahnesinden büyük bir keyif alarak izleyeceğiniz yapımın merkezinde fantastik ve mitolojik öğeler yer alıyor. Bunların en önemlisi ise kişiye sonsuz yaşam bahşeden “Yaşam Ağacı”. Kadim ve mitolojik anlatılarda hayat ağacı yeniden doğuşu sembolize etmektedir. Filmde de Ay’ın Gözyaşları adı verilen efsanevi ağacın, ebedi yaşam ve güç bahşettiğini görüyoruz. Mitolojide Herkül (Herakles) 12 görevi sırasında, zalim kral Eurystheus’un emri üzerine Hesperid’lerin bahçesine giderek altın elma getirmesi emredilir. Bu yolculukta bilinmez diyarlara yol alan Herkül, Tiber nehrinin kıyılarından geçerek Nympha adlı peri kızlarına ve kadim canlılara rastlar. Jungle Cruise filminde de gizemli diyarlardan ve nehirlerden geçen kahramanlarımız, daha önce benzerine rastlanmamış büyülü yunuslar gibi deniz canlılarıyla ve fantastik yaratıklarla karşılaşıyor.

FİLMİN KONUSU

1. Dünya Savaşı’nın ortasında araştırmacı-kaşif Dr. Lily Houghton (Emily Blunt), eşsiz bir iyileştirme gücüne sahip olan Ay’ın Gözyaşları adlı efsanevi bir ağacın peşine düşer. Kadim bir kabileye ait olan bu sihirli ağaç, Gözyaşlarının Kristali adlı gizemli bir bölgede gizlenmektedir ve bu bölgeyi en iyi bilen kişi nehir teknesi kaptanı Frank Wolff’tan (Dwayne Johnson) başkası değildir. Destansı bir maceraya atılan sürpriz ikili, bir yandan yağmur ormanlarının aldatıcı güzelliğinde saklanan sayısız tehlike ve doğaüstü güçle karşılaşırken, diğer yandan ise kayıp yadigârın sırlarını ortaya çıkartacaktır.

Yönetmen koltuğunda Jaume Collet-Serra’nın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda; Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons, Paul Giamatti, Veronica Falcón, Dani Rovira, Quim Gutierrez, Dan Dargan Carter, Andy Nyman, Raphael Alejandro, Simone Lockhart, Pedro Lopez, Sulem Calderon, Sebastian Blunt, Mark Ashworth, Allan Poppleton, Caroline Paige ve James Quattrochi gibi yıldız isimler yer alıyor.

KAMERA ARKASI

-Filmin Oscar Ödüllü makyaj tasarımcısı Joel Harlow, güneş yanığından, böcek ısırıklarına kadar 400 arka plan karakteriyle ve yapma piercinglere, vücut boyalarına ve dövmelere ihtiyaç duyan 65 kabile üyesiyle ayrı ayrı incelemelerde bulundu.

-Sahnelerin çoğu Atlanta‘daki 38.000 metrekarelik karmaşık bir orman setinde çekildi.

– Atlanta’daki Blackhall Studios‘un arka bölümünde inşa edilmiş olan 500.000 galonluk oval şekilli bir dış su deposunda yer alan su altı hidrolik sistemi, Jungle Cruise’un ikonik teknesi La Quila‘yı ilerletmek için devirdaim pompalarıyla dakikada 72.000 galon su kullandı.

-Filmin müzikleri 30 yılı aşkın bir zamandır 140’tan fazla yapımda imzası bulunan 8 Oscaradaylığı, Emmy ve Grammy ödülü efsane besteci James Newton Howard’a ait.

MACERA BAŞLIYOR

Göstergebilim, etnoloji ve halkbilim alanlarında 20. yüzyılın önde gelen bilim adamlarından Rus Bilimci Vladimir Propp’un, ‘’Masalın Biçimbilimi’’ adlı yapıtı, masal incelemelerinde ve anlatı çözümlemesi alanında önemli kaynakların başında gelir. Vladimir Propp kahramanın yardımcısı hayvanların tehlikeli bir anda yardımcısı niteliğiyle ortaya çıkarak masaldaki işlevsel yerini aldığını belirtir. Filmdeki Frank karakterinin yardımcısı Proxima adlı bir kaplan ve Propp’un masal işlevinde belirttiği gibi tehlikeli bir anda yardım için ortaya çıkıyor ve görevini eksiksiz yerine getiriyor. Disney’in Jungle Cruise filmi, sizleri her maceraperestin cesaret edipte giremediği Amazon ormanlarının derinliklerine doğru destansı ve fantastik bir maceraya davet ediyor. Bu büyüleyici Disney serüvenini kesinlikle kaçırmayın.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY