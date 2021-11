Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy yazdı, bilinçaltının dehlizlerine ürkütücü bir yolculuk; “Venom Zehirli Öfke 2”

BİLİNÇALTININ DEHLİZLERİNE ÜRKÜTÜCÜ BİR YOLCULUK: “VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE 2”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; alt yapısı Mutualizm ve kolektif bilinçdışının ana unsurlarından Gölge Arketipi üzerine kurulan, aksiyon, bilim kurgu, macera türündeki “Venom: Let There Be Carnage” filmini, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

ÖFKENİN DEHŞET DOLU SESİ VENOM

Yönetmen koltuğunda Andy Serkis’in oturduğu Venom: Let There Be Carnage, vizyona girdiği hafta sonunda rekor bir açılış yaparak pandemi döneminin en çok izlenen yapımları arasındaki yerini aldı. Marvel Comics’in aynı adlı karakterinden uyarlanan yapımın başrolünü, BAFTA ödüllü İngiliz aktör Tom Hardy üstleniyor. Uzaydan gelen simbiyotik yaşam formu Venom’un; Eddie Brock ile birleşerek maceradan maceraya atıldığı seri, kaldığı yerden devam ediyor. Anti-Kahraman temasını merkezine alan filmde; aykırı bir süper kahraman haline bürünen genç gazetecinin, zor durumdakilere yardım elini uzatmak için inisiyatifi ele aldığını görüyoruz. Ayrıca yapımda her ne kadar Mutualizm yani ortakyaşarlık olgusu üzerinde durulsa da, aslında Venom’un bilinçaltını sembolize ettiği görülüyor. Analitik psikolojinin kurucusu ve derinlik psikolojisinin üç büyük kurucusundan birisi olan Carl Gustav Jung, benliğin karanlık tarafını simgeleyen ve kolektif bilinçdışının ana unsurlarından biri olarak görülen Gölge Arketipi’nde; herkesin bir gölgeye sahip olduğundan ve bu gölgenin bireyin bilinçli yaşamında ne kadar az içeriliyorsa o kadar kara ve yoğun olduğundan bahseder. Bu kuramın öncülü olan Sigmund Freud’a göre ise, gölge her zaman için negatif özellikler taşımamaktadır. Tıpkı filmdeki (Yin ile Yang’ı sembolize eden) Eddie ve Venom arasındaki ilişkide olduğu gibi.

FİLMİN KONUSU

Filmin devam halkasında; Venom adlı organizmanın taşıyıcısı olan Eddie Brock, başarısız bir infazdan sonra hapishaneden kaçan seri katil Cletus Kasady nam-ı diğer Carnage’a karşı mücadele ediyor.

Yapımın oyuncuları arasında; Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham, Peggy Lu, Michelle Greenidge ve Jack Bandeira yer alıyor.

KORKUNUN TUTSAĞI CARNAGE

Filmin antagonisti Carnage/Cletus Kasady ve sevgilisi Shriek, yapımda Bonnie ve Clyde olarak anılıyor. Burada Carnage’ı canlandıran Oscar adayı usta oyuncuWoody Harrelson’ın, 1994 tarihli Oliver Stone filmi Natural Born Killers yani Katil Doğanlar’a gönderme yapılmaktadır. Ayrıca filmin sonunda Patrick Mulligan’ın gözleri mavi parlamaktadır; burada da kendi ortak yaşamına sahip olan karakterin, Toksin rolüyle geri döneceğinin işareti verilmektedir. Aksiyon, macera ve bilim kurgu türündeki Venom: Let There Be Carnage, Marvel sinematik evreni hayranlarının ilgiyle izleyeceği bir gişe yapımı. Ancak ilk filmin biraz gerisinde kaldığını özellikle söylemekte de fayda var.

Bu arada; Marvel yapımlarında her zaman olduğu gibi, hayranlarını yine bir ek sahne bekliyor. Bu filmin sonunda da yakında gelecek olan Spider-Man: No Way Home ile ilgili bir sürpriz yer alıyor.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY