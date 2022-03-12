Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy yazdı, “Cyrano”

DESTANSI BİR AŞK HİKÂYESİ “CYRANO”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; 94. Akademi Ödülleri’ne ‘En İyi Kostüm Tasarımı’ dalında Oscar adayı olan “CYRANO” filminin kamera arkasını, sahnelerin ayrıntılı detaylarını inceleyerek, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

AŞKA YAZILMIŞ BİR AŞK MEKTUBU

Yönetmen koltuğunda; En Karanlık Saat, Anna Karennina, Kefaret, Aşk ve Gurur gibi filmlerin Bafta Ödüllü yönetmeni Joe Wright’ın oturduğu Cyrano, Fransız oyun yazarı Edmond Rostand’ın 1897 tarihli klasik oyunundan beyazperdeye uyarlandı. Başrolünü Game of Thrones’daki rolüyle 4 Emmy ödülü kazanan aktör ve tiyatro oyuncusu Peter Dinklage’in üstlendiği yapım, Cyrano de Bergerac’ın yeni müzikal-film versiyonu olarak sinemada izleyiciyle buluşuyor. Çekimleri İtalya’nın güneyinde bulunan Sicilya adasındaki Noto kasabasında gerçekleşen yapımda; İtalyan, İngiliz, Amerikan, Belçikalı, Danimarkalı, Fransız, Alman, Kanadalı ve Avustralyalı olmak üzere 350 kişiden oluşan bir teknik ekipten oluşuyor. 19. Yüzyılda yazılmış ve sahnelenmiş olan klasik hikayenin aksine, bu defa 200 yıl öncesinde çok idealize bir geçmişte geçen orijinal oyunundakine benzemeyen bir versiyon izleyiciyle buluşuyor. Gerçek hayatta Cyrano de Bergerac 1619-1655 tarihleri arasında yaşamıştır, fakat film 1640 ile 1712 arasındaki hayali bir dönemde geçiyor ve dönem kostümleri önceki yapımların aksine bu filmde daha modern olarak tasarlandı. Yönetmen Joe Wright; “İzleyicinin bu filmle sevgimi alacağını umuyorum. Alaycılık ve ironi olmayan bir film yapmaya çalıştım. Cyrano, aşka yazılmış bir aşk mektubu.” sözleriyle izleyicilerin derin duygusal gerçeklerini aktarmasından etkileneceğini umuyor.

FİLMİN KONUSU

Kelime ustası Cyrano, Roxanne’a duyduğu aşkı fiziksel kusurları nedeniyle yaşadığı endişe yüzünden dile getiremez. Roxane ise Christian adlı genci görüp beğenir ve bir ağabey olarak bildiği Cyrano’dan bu genç adamla irtibatlarını sağlamasını rica eder. Yakışıklı genç Christian, aşkını genç kızı etkileyecek kadar güzel kelimelerle ifade edemeyeceği için suskun kalır. Bunu fark eden Cyrano, duygularını perde arkasından olsa da Roxane’a bu yakışıklı genç aracılığıyla aktarabilmek için, Christian’a değişik bir öneride bulunur.

Oyuncu kadrosunda; Peter Dinklage, Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr., Ben Mendelsohn, Monica Dolan, Bashir Salahuddin, Joshua James, Anjana Vasan, Ruth Sheen ve Glen Hansard yer alıyor.

KAMERA ARKASI

– Bu film, Erica Schmidt‘in yazdığı ve 2019’da Peter Dinklage‘ın başrolde oynadığı ve prömiyerini yaptığı tiyatro oyununa dayanıyor. Schmidt ve Dinklage gerçek hayatta evli bir çifttir.

– Haley Bennett ve Peter Dinklage, Cyrano‘nun 2019’un sonlarında New York’ta sınırlı sayıda Off-Broadway oyunundaki rollerini yeniden canlandırıyor.

-Oyuncu Haley Bennett ve yönetmen Joe Wright gerçek hayatta evli bir çift. Bu onların birlikte çalıştığı ilk işbirliği.

KELİMELERİN GÜCÜ

Fransız edebiyatı ve dünya tiyatrosu için yeni bir devrin başlangıcı olarak sayılan Cyrano de Bergerac eseri, yazar Edmond Rostand ’ın XVII. yüzyılda yaşamış, filozof, fizikçi, müzisyen ve silahşor olan ünlü derbeder şair Savinen Cyrano de Bergerac’ın gerçek hayat öyküsünden esinlenerek yazılmıştır. Romantik ve dram türündeki Cyrano filmi, bu klasik oyunun modernize ve müzikal bir versiyonu.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY