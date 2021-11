Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy yazdı, Denis Villeneuve’den Destansı bir Başyapıt, “Dune: Çöl Gezegeni”

DENIS VILLENEUVE’DEN DESTANSI BİR BAŞYAPIT “DUNE: ÇÖL GEZEGENİ”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; “Seçilmiş Kişi” ve “Kurtarıcı Mesih” kavramlarını merkezine alan, felsefedeki güç istenci olgusunun işlendiği, aksiyon, bilim kurgu ve macera türündeki “Dune: Part One” filminin bilinmeyenlerini, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

KARANLIKTAKİ UMUT

Amerikalı yazar Frank Herbert’ın aynı adlı efsane romanından 165 milyon dolarlık bütçeyle uyarlanan Dune, 40 milyon dolarlık rekor bir açılış yaparak Warner Bros.’un hafta sonunda en çok gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Modern bilim kurgunun mihenk taşlarından birisi olarak anılan Dune Serisi, İngiliz yazar Arthur C. Clarke’a göre Yüzüklerin Efendisi ile kıyaslanabilecek yegâne eserdir. Yönetmen koltuğunda Oscar adayı film yapımcısı Denis Villeneuve’ün oturduğu film; izleyiciyi güç savaşları, ihtiras ve ihanetlerle dolu bir entrikanın içerisine sürüklüyor. “Seçilmiş Kişi” ve “Kurtarıcı Mesih” kavramlarını merkezine alan yapımda, taht oyunları ve din savaşları üzerinden felsefedeki güç istenci olgusu işleniyor. Serüvenin başlangıcı özellikle Carl Gustav Jung’un “Kahraman Arketipi” minvalinde ilerliyor ve ana karakterin yolculuğu süresince aydınlanma dizgesiyle birlikte gelişim katettiğini gösteriyor. Alman filozof Max Horkheimer ve Alman felsefeci Theodor W. Adorno‘nun yazdığı yirminci yüzyılın en önemli felsefi eserlerinden ve Frankfurt Okulu’nun en etkili yayını olarak adlandırılan “Aydınlanmanın Diyalektiği”nde, aydınlanmayı Odysseus ve mitler aracılığıyla işleyerek tekrardan ele alır ve insanın özüne açılan kapı olduğunu belirtir. Tıpkı filmin protagonisti olan Paul Atreides’in varoluşsal yolculuğunda olduğu gibi.

FİLMİN KONUSU

Konusu Uzak bir gelecekte geçen film; galaksideki en değerli çöl gezegeni Arrakis’in korunmasıyla görevlendirilen asil ailenin oğlu Paul Atreides’in hikâyesini anlatıyor.

Filmin oyuncuları arasında; Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Stephen McKinley Henderson, Josh Brolin, Dave Bautista, Chang Chen ve Javier Bardem yer alıyor.

GÖLGELER ARASINDAKİ İMPARATORLUK

Son dönemde fazlasıyla fantastik roman uyarlamaları görüyoruz, bunun sebebi yapım şirketlerinin gişe savaşında Yüzüklerin Efendisi ve Taht Oyunları’ndan kalan kitlesel boşluğu doldurma çabası. Bu rekabette de başı çeken; Foudation, The Witcher, yakında gelecek olan The Wheel of Time ve House of the Dragonyapımları çekişmenin daha da kızışacağının habercisi olarak görünüyor. Seriye dönüşecek olan yapımın ilk halkası Dune: Part One filmi de, bu yarışın güçlü adaylarından birisi.

EFE TEKSOY