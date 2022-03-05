Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy yazdı, “Drive My Car (Doraibu mai kā)”

YALNIZLIĞIN TEATRAL YOLCULUĞU “DRIVE MY CAR”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; 94. Akademi Ödülleri’ne 4 dalda Oscar adayı olan “Drive My Car (Doraibu mai kā)” filminin kamera arkasını, sahnelerin ayrıntılı detaylarını inceleyerek, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

KADINSIZ ERKEKLER

Japon edebiyatının büyük romancısı Haruki Murakami’nin ‘Kadınsız Erkekler’ adlı öykü koleksiyonundaki aynı adlı kısa öyküye dayanan “Drive My Car (Doraibu mai kā)” filmi, son dönemin en çok konuşulan ve ödül sezonunun en güçlü isimlerinden birisi. Dünya Prömiyerini 74. Cannes Film Festivali’nde gerçekleştiren ve buradan En İyi Senaryo, Ekümenik Jüri ve FIPRESCI Ödülleri ile dönen yapım, 75. BAFTA Ödülleri’nde 3 dalda ve 94. Akademi Ödülleri’nde 4 dalda Oscar adaylığı elde etti. Ryūsuke Hamaguchi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu Drive My Car filmi, izleyiciye okumalara açık, çok katmanlı ve insanı çok derinlerden sarıp sarsan bir hikâye sunuyor. Kaybettiği eşinin yasını tutan bir tiyatro yönetmeni, tiyatro oyunu sergilemek üzere gittiği Hiroşima’da gizemli şoförüyle bir takım derin duygular ve yasla beslenen sırların açıklandığı bir dizi yolculuğa çıkıyor. Bu seyahatlerde gerçekleşen çarpıcı diyaloglar, sanatın insan doğasını anlamak için kullanılan bir araç olduğunu ve felsefi çerçevede gösterilen çeşitli simge ve semboller aracılığıyla, insanın bilinçaltına adeta bir mercek ve karanlık bir ayna tutuyor.

FİLMİN KONUSU

Başarılı yönetmen Yusuke Kafuku, Çehov’un ‘Vanya Dayı’ oyununu sahneye koymak üzere Hiroşima’da bir festivale çağırılır. Kendisine bir kadın şoför tahsis edilen Kafuku, hiç ummadığı bir şekilde sırların karşılıklı olarak açıklandığı bir dizi sıra dışı yolculuğa çıkacaktır.

Filmin oyuncuları arasında; Hidetoshi Nishijima,Tôko Miura, Reika Kirishima, Park Yu-rim, Jin Dae-yeon, Sonia Yuan, Ahn Hwitae, Perry Dizon, Satoko Abe, Hiroko Matsuda, Toshiaki Inomata ve Takako Yamamura bulunuyor.

KAMERA ARKASI

– Yönetmen Ryûsuke Hamaguchi, Murakami‘nin metnini uyarlamayı iki nedenden dolayı seçti: Karakterler bir arabada olduğu için ve ayrıca hikâyenin araştırdığı oyunculuk soruları nedeniyle.

– Drive My Car filmi, yazar Haruki Murakami’nin aynı adlı öyküsüne dayanıyor fakat yönetmen, koleksiyondaki sekiz öykünün diğer iki öyküsünden de ilham aldığını belirtiyor.

– Kafuku karakterinin arabası, filmdeki diğer tüm arabaların olduğu Japonya’nın standart sağdan direksiyonunun aksine soldan direksiyonlu.

– ABD eski Başkanı Barack Obama, bu yapımı 2021 yılında izlediği 14 favori filminden biri olarak gösterdi.

– Filmin son sahnesi Japonya‘da değil Kore‘de geçiyor. Misaki bir Kore mağazasında Korece konuşuyor ve Kafuku’nun arabasını Japonya’da film boyunca yaptığı gibi yolun solunda değil sağ tarafında kullanıyor ve bu sahnede arabanın artık Kore plakasına sahip olduğu görülüyor.

– Haruki Murakami’nin kitabında hikâyesi, oyuncunun şoförü işe almasıyla başlar ve konuşmalarından Oto karakteri ile ilgili anıları ortaya çıkar. Filmde tam bu sırada tersine çevrilir, böylece önce geçmişi öğreniriz ve sonra filmin geri kalanını Oto’nun hayalet hatırasıyla yaşarız.

ÖDÜLLERE DOYMAYAN BİR YAPIM

Los Angeles Film Eleştirmenler Derneği, New York Film Eleştirmenleri Birliği ve Ulusal Film Eleştirmenleri Derneği’nden ‘En iyi Film Ödülü’nü kazanan film, ayrıca Gotham Bağımsız Film Festivali’nde de ‘En İyi Uluslararası Film Ödülü’nü aldı. Büyük festivallerde önemli ödüller ve başarılar kazanarak bu yıla damgasını vuran yapım, Oscar’ın en güçlü adaylarından birisi olarak gösterilmesinin yanı sıra, sezonun en çok tartışılan ve konuşulan yapımı olarak sinemaseverlerin beyazperde de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Drive My Car filmi izleyiciye, kurgusal olanın gerçekle sınandığı düşsel bir çerçeve sunuyor.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY