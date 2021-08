Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy yazdı, Eğlence Dolu Bir Simülasyon Evreni “Space Jam: A New Legacy”

EĞLENCE DOLU BİR SİMÜLASYON EVRENİ “SPACE JAM: A NEW LEGACY”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, animasyon, macera ve komedi türündeki “SPACE JAM: A NEW LEGACY” filminin çözümlemesini, filozof, sosyolog, dilbilimci ve bilim adamlarının görüşlerini araştırarak Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @AlaturkaOnline için kaleme aldı.

SPACE JAM: YENİ EFSANE

1996 yapımı Space Jam’in devam halkası Space Jam: A New Legacy, 25 yıl aranın ardından beyazperdedeki yerini aldı. Basketbolun yaşayan efsanesi olarak anılan LeBron James’in başrolünü üstlendiği yapımda, Warner Bros. Pictures’ın Looney Tunes evreni kahramanları Bugs Bunny, Daffy Duck, Sylvester, Tweety ve Elmer Fudd gibi ünlü animasyon karakterleri yer alıyor. Çocukların ve yetişkinlerin bir arada eğlenerek izleyebileceği animasyon, 150 milyon dolarlık dev bir bütçeye sahip. Michael Jordan‘ın mirasını devam ettirildiği filmde, LeBron’ın oğlu Dom düzenbaz bir yapay zeka tarafından dijital bir dünyaya hapsediliyor ve onu kurtarmak için Looney Tunes üyeleri devreye giriyor. Bu süreçte kahramanımızın Fransız postmodern filozof ve sosyolog Jean Baudrillard’ın kuramında bahsettiği gerçekliğin yerini alan simülasyon evrenine yolculuk yaptığını görüyoruz. Serüvene çıkılan bu hipergerçeklik dünyasının ise aslında bir çeşit masal dünyası olduğuna tanık oluyoruz. Masallara uyguladığı çözümleme tekniğiyle budunbilim (etnoloji), halkbilim (folklor) ve göstergebilim (semiyotik) alanlarında çözümleme yöntemlerine önemli katkı sağlayan SSCB’li yazınbilimci, dilbilimci ve masalbilimci Vladimir Propp, ‘’Masalın Biçimbilimi’’ adlı eserinde dünyadaki tüm masalları derinlemesine irdeler ve hepsinin ortak 31 işlevi yani noktası olduğunu belirtir. Space Jam: A New Legacy’de de kahramanın izlediği yolun belirtilen temel yapının dışına çıkmadığı görülüyor. Dilbilim tarihinde ve metin çözümleme alanında önemli bir dönüm noktası sayılan isimlerden Litvanyalı bilim adamı A. J. Greimas, Propp’un saptadığı işlevleri yeniden sınıflandırarak kendi göstergebilimsel bakış açısına göre yeniden dizgeleştirir ve üç sınamaya ayırır. Filmde anlatılan hikayenin de yine Propp’ta olduğu gibi Greimas’ın 3 aşamalı (Yetilendirici, Sonuçlandırıcı ve Onurlandırıcı Sınama) şemasına uygun olduğu gözlemleniyor.

FİLMİN KONUSU

NBA oyuncusu LeBron James, oğlu Dom ile birlikte AI. G. Rhythm adlı bir yapay zeka tarafından dijital bir alana hapsedilir. Baba oğulun eve dönebilmesinin tek yolu ise dijital dünyadaki basketbol maçını kazanmaktır. LeBron James, Bugs Bunny ve çılgınlıklarıyla ünlü Looney Tunes çetesine liderlik ederek hayatının en büyük mücadelesini verecektir.

Yönetmen koltuğunda Malcolm D. Lee’nin oturduğu filmin oyuncuları arasında; LeBron James, Don Cheadle, Cedric Joe, Khris Davis, Khris Davis, Ceyair J Wright, Harper Leigh Alexander, Michael B. Jordan gibi yıldız isimler yer alırken seslendirme kadrosunda son dönemin popüler ismi Zendaya bulunuyor.

KAMERA ARKASI

– Marslı Marvin karakterinin gemisi “A113” olarak numaralandırılmıştır. Bu numara animatörlere eğitim veren California Sanat Enstitüsü‘ndeki sınıflardan birinin numarasıdır.

– Uzayla ilgili ilk filmin aksine “Space Jam: Yeni Efsane” filmi siber uzayda geçiyor.

– Basketbol maçı sahnesinde seyirciler arasında Warner Bros. dünyasına ait; The Iron Giant, Gremlinler, Mr. Freeze, Scooby Doo and the Mystery Machine, King Kong, Pennywise, the Herculoids, Frankenstein Jr., Space Ghost, The Mask, Voldemort, Batman ve Robin, Oz Büyücüsü Maymunları, Animaniacs, Rahibe, Penguen ve Çakmaktaşlar gibi ünlü karakterler görünmektedir.

YÜZYILIN MAÇI

Yeni film her ne kadar ilk yapımın ruhunu yakalayamasa da, Looney Tunes karakterleriyle büyüyen kuşağa çocukluk kahramanlarını tekrardan görmek, nostaljik anlar yaşamasına sebep oluyor. Beklentiyi yüksek tutmadığınız takdirde gülüp eğlenebileceğiniz bir yapım sizleri bekliyor.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY