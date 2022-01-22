Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy yazdı, “Encanto”

ALTIN KÜRE ÖDÜLLÜ BİR ANİMASYON “ENCANTO: SİHİRLİ DÜNYA”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; animasyon, fantastik ve macera türündeki “ENCANTO: SİHİRLİ DÜNYA” filminin bilinmeyenlerini araştırdı ve Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

BÜYÜLEYİCİ BİR YAPIM

İspanyolcadan gelen Encanto kelimesi, büyü ve cazibe anlamlarına gelir. Bu film de tam olarak bu anlamları yansıtan büyüleyici bir yapım. 79. Altın Küre (Golden Globes) Ödülleri’nde, En İyi Animasyon Film dalında ödül alan Encanto: Sihirli Dünya, 150 milyon dolarlık bütçesiyle izleyiciye görsel bir şölen sunuyor. Kolombiya’da geçen film, Sihirli bir evde yaşayan olağanüstü bir aile Madrigal’lerin hikâyesini anlatıyor. Madrigal, “Anne” anlamına gelen Latince bir kelimedir. İtalyanca’ya “Madrigale”, Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya’da Madrigal kelimesinden türeyerek Rönesans Dönemi’nden gelmektedir. Öykünün merkezinde aile kavramını ve geniş ailelerdeki karmaşık dinamikleri konu aldığını gördüğümüz filmde, ebeveyn olma duygusu ve sevdiklerini koruyan bir anne figürü etrafında döndüğü için soyadı seçiminin rastgele olmadığını görmekteyiz. Konusu Kolombiya’da geçen film, ülkenin kültüründen, toplumundan, sanatından ve müziğinden besleniyor. Kökleri Latin Amerika’da atılmış olan Büyülü Gerçekçilik Sanat Akımı ve bu türün önde gelen ismi 1982 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Gabriel García Márquez’in temasını yansıtıyor. Özellikle Disney’in ikonik logosundaki peri tozu kıvılcımlarının, Marquez 1967 tarihli “Yüzyıllık Yalnızlık”romanındaki tekrar eden sonsuz sevgi ve umut sembolü olan kelebeklerle değiştirildiğini görüyoruz. Ayrıca filmin Latince seslendirmesini yapan sanatçıların çoğu Kolombiya doğumlu oyunculardan geliyor. Müzikleri ise, Hamilton ve In The Heights adlı Broadway müzikalleriyle Amerika’yı kasıp kavuran Tony, Pulitzer ve Grammy ödüllü popüler besteci Lin-Manuel Miranda’nın imzasını taşıyor.

FİLMİN KONUSU

Enkanto adlı büyüleyici ve sıra dışı bir yerde yaşayan Madrigaller, gizemli güçlere sahip olan sevimli bir ailedir. Mirabel dışında her üyenin sihirli güçlere sahip olduğu bu yuvada, işler karışıp aile tehlike altına girdiğinde tek umutları Mirabel olacaktır.

Yönetmenliğini Jared Bush ve Byron Howard’ın üstlendiği animasyonun orijinal seslendirme kadrosunda; Stephanie Beatriz, María Cecilia Botero, John Leguizamo, Mauro Castillo, Jessica Darrow, Angie Cepeda, Carolina Gaitan, Diane Guerrero, Wilmer Valderrama, Rhenzy Feliz, Ravi Cabot-Conyers, Adassa, Maluma ve Rose Portillo yer alıyor.

KOLOMBİYA’YA SİHİRLİ BİR YOLCULUK

Yapım ekibi; Byron Howard, Jared Bush, Lin-Manuel Miranda ve prodüksiyonun diğer çalışanları ile birlikte bu kültürün içine girmek için Kolombiya’ya kapsamlı bir gezi düzenlediler. Bogota ve Cartagena‘nın büyük şehirlerini ziyaret edip kültürlerini keşfetmenin yanı sıra zanaatkarlar, şefler ve mimarlarla bir araya geldiler. Ancak, en çok küçük Barichara kasabasından ilham aldılar. Ayrıca etrafı gezdiren turist rehberi Alejandra Espinosa Uribe, teknik danışman olarak prodüksiyonda çalıştı. Asi saçları ve büyük gözlükleriyle Mirabel karakterinin görünümüne ilham verdi. Bu karakter filmde aile ağacını gösterdiğinde 13 numaradır. Bu rakam aynı zamanda Hristiyanlıkta, Hz. İsa‘yı öldürmek için Yahudiye Eyaletine gelen Roma lejyonlarına para karşılığı İsa’nın saklandığı yeri söyleyen Yahuda İşkaryot için ayrılmış olan sayıdır. Bir diğer ayrıntı ise, Abuela karakterinin gerçek adı (İspanyolca’da ‘ruh’ anlamına gelen) Alma’dır. Bu isim onun Madrigal ailesinin ruhu olduğunu ve merhum kocası Pedro’nun ruhunun da sihirli mumun büyüsünün kaynağı olduğunu göstermektedir.

Disney’in 60. uzun metrajlı animasyon filmi Encanto: Sihirli Dünya, sizleri fantastik ve bir o kadar da eğlenceli bir dünyaya davet eden macera dolu bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY