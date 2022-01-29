Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy yazdı, “Fransız Postası (The French Dispatch)”

EKSANTRİK BİR WES ANDERSON YAPIMI “FRANSIZ POSTASI (THE FRENCH DISPATCH)”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; büyüleyici sinematografisi ve geniş renk paletiyle bezeli, masalsı evrenin anlatıldığı, komedi-dram türündeki FRANSIZ POSTASI (THE FRENCH DISPATCH)” filminin bilinmeyenlerini, sanatsal ayrıntılarını araştırarak, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

FRANSIZ POSTASI

Oscar adaylığı bulunan, simetriye olan takıntısıyla bilinen ünlü yönetmen Wes Anderson imzasını taşıyan The French Dispatch, yirminci yüzyılın yazılı basın ve medya dünyasına saygı duruşunda bulunduğu bir yapım. Dünya prömiyerini 74. Cannes Film Festivali’nde gerçekleştiren film, yönetmenin kendine has sinematografisi ve geniş renk paletiyle bezeli masalsı evrenini bizlere büyüleyici bir görsel şölen eşliğinde sunuyor. The New Yorker dergisinde yayımlanmış gerçek makalelerden ve editör ekibinden ilham alan yapım, Wes Anderson’ın kısa öyküye olan hayranlığını gözler önüne seriyor. Fransa’nın hayali bir kasabası Ennui-sur-Blasé’de geçen hikâyesinde, Amerikan gazete bürosunda çalışan gazetecilere odaklanıyor ve iç içe geçmiş antoloji tarzındaki üç öyküyü, Fransa tarihindeki önemli “1968 Mayıs Öğrenci Protestoları” gibi hareketlere değinerek farklı zaman dilimlerini izleyiciye mizahi bir dille seyirciye aktarıyor.

FİLMİN KONUSU

Ünlü yönetmen Wes Anderson; yirminci yüzyılın hayali bir Fransız kasabasında geçen filminde, Amerikan gazete bürosunda çalışan yazarların ve gazetecilerin yaşadıklarını deneysel bir anlatımla beyazperdeye taşıyor.

Filmin yıldız isimlerle dolu oyuncu kadrosunda; Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Owen Wilson, Christoph Waltz, Tom Hudson, Willem Dafoe, Edward Norton, Saoirse Ronan ve Bill Murray yer alıyor.

FRANSIZ KÜLTÜRÜNE SAYGI DURUŞU

The French Dispatch‘in animasyonlu bölümleri, daha önce Wes Anderson‘ın 2018 yapımı Isle of Dogs filminde beraber çalışmış olan Gwenn Germain tarafından yönetildi. Dünyanın en büyük çizgi roman festivallerinden birisi olan “Angoulême Uluslararası Çizgi Roman Festivali”nin mirasına bir saygı duruşunda bulunmak için, animasyon sahneler tamamen yerel çizerler tarafından yapıldı. Filmin Akademi Ödüllü yapım tasarımcısı Adam Stockhausen ve Wes Anderson, yarattıkları hayali Ennui-sur-Blasé kasabasını Paris’in bir tür anısı olacak şekilde ve efsane Fransız sinemacı Jacques Tati’nin Paris’ini andıracak biçimde tasarladılar. Ayrıca araba kovalamaca sahneleri sırasındaki araçların plaka numaraları (Paris’in plaka kodu olan) 75 numara ile bitmekte ve Ennui-sur-Blasé’nin haritaları günümüz Paris’inin sürrealist bir versiyonu gibi görünmektedir. Oyuncu Timothée Chalamet’in canlandırdığı Zeffirelli karakter, kafasına bir havlu sarılı küvetteyken göründüğü sahnede, Fransız ressam Jacques-Louis David tarafından 1793 tarihinde çizilen ‘’Marat’ın Ölümü’’ tablosunu yansıtmaktadır. Bu resim, öldürülen Fransız devrimci Jean-Paul Marat‘ı tasvir etmekte ve Chalamet’in filmdeki karakteri de sözde bir Fransız devrimcisidir. Ayrıca tıpkı tablodaki gibi, Chalamet’in karakteri de küvette yazı yazmaktadır.

Auteur yönetmen Wes Anderson’un onuncu uzun metrajlı filmi The French Dispatch, onun kendine has sinematografisini etkileyici simetrik kadrajlarıyla ve pastel ağırlıklı renk paletiyle birleştirerek ortaya koyduğu büyüleyici nitelikte düşsel bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY