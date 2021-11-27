Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy Yazdı, Galaktik İmparatorluğun Çöküşü “The Foundation”

GALAKTİK İMPARATORLUĞUN ÇÖKÜŞÜ “THE FOUNDATION”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; Galaktik bir İmparatorluğun çöküşünü ve feodalizmin geri dönüşünün destansı bir dille anlatıldığı, bilim kurgu, macera ve dram türündeki “THE FOUNDATION” dizisinin 1. Sezonunu, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

GENETİK HANEDANLIĞIN SONU

Bilim kurgunun “Üç Büyük” yazarından birisi olarak anılan Isaac Asimov’un ödüllü roman serisinden uyarlanan The Foundation, Apple Tv+ platformunda gösterime girdi. Asimov’un; İngiliz tarihçi Edward Gibbon’ın ‘’Roma İmparatorluğu’nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi’’ adlı abidevi eserinden etkilenerek yazdığı Vakıf serisi, Galaktik bir İmparatorluğun çöküşünü ve feodalizmin geri dönüşünü destansı bir dille ve fütüristik bir bakış açısıyla anlatıyor. Ancak yapım her ne kadar temelde Asimov’un hikâyesinin ana hatlarına bağlı kalmış olsa da, büyük çoğunluğunun değiştirildiğini baştan belirtmek gerekiyor. Örneğin romanlardaki üç ana erkek karakter (Salvor Hardin, Gaal Dornick ve Eto Demerzel), dizide kadınlar tarafından canlandırılıyor. Bunun yanı sıra, romanda tarihsel bir anlatıyla oluşturulan hikâyenin ise, dizide karakterler üzerinden daha derinlemesine ve ayrıntılı bir şekilde işlendiğini görüyoruz. Son dönemde rekabetin hızla arttığı Blockbuster filmler ve dev yapım şirketleri arasındaki bu gişe yarışında, The Foundation zirveye adını yazdıran yapımlar arasındaki yerini alacak gibi görünüyor.

DİZİNİN KONUSU

On milyonlarca gezegeni kapsayan bir Galaktik İmparatorluğun çöküşünü konu alan dizide, imparatorluğun yüzyıllarca sürecek bir savaş ve cehalet dönemine yaklaştığını fark eden psikotarih uzmanı Hari Seldon’ı merkezine alıyor.

Yaratıcılığını David S. Goyer’in üstlendiği yapımın oyuncuları arasında; Lou Llobell, Jared Harris, Lee Pace, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann, Elliot Cowan, Sasha Behar, Daniel MacPherson, Pravessh Rana, Kubbra Sait, Nikhil Parmar ve Clarke Peters bulunuyor.

FÜTÜRİSTİK BİR ISAAC ASIMOV UYARLAMASI

Bilim kurgu, macera ve dram türündeki dizi; bilim ve ilimin, cehalet ve aymazlığa karşı savaşını destansı bir anlatıyla seyirciye sunuyor. Heyecan dolu hikâyesi ve olağanüstü görsel atmosferiyle izleyicileri büyüleyen The Foundation, Dune ve Star Wars gibi fantastik seri hayranlarının beğeniyle izleyeceği bir Apple Tv+ yapımı.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY