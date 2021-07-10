Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy Yazdı, Gerilim Dolu Bir Uzaylı İstilası ve Geleceğin Karanlık Dünyası, “The Tomorrow War”

GERİLİM DOLU BİR UZAYLI İSTİLASI VE GELECEĞİN KARANLIK DÜNYASI

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, aksiyon, macera ve bilim kurgu türündeki “THE TOMORROW WAR” filmini Amerika’nın en çok okunan, Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @AlaturkaOnline için kaleme aldı.

YARININ SAVAŞI

Amazon Prime’ın haklarını 200 milyon dolar karşılığında Paramount Pictures’tan aldığı The Tomorrow War, bilim kurgu ve korku türlerinin harmanlandığı güçlü bir aksiyon yapımı. Başrolünü son dönemin popüler oyuncularından Chris Pratt’in üstlendiği filmde, Oscar ödüllü usta oyuncu J. K. Simmons ve Primetime Emmy adaylığı bulunan Avustralyalı aktris Yvonne Strahovski yardımcı rolde yer alıyor. 2051 yılından zamanda yolculuk yaparak günümüz dünyasına gelen askerler, gelecekte insanlığın sonunu getirecek bir uzaylı istilası gerçekleştiğini ve bu savaş için yardıma ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Bunun üzerine torunlarının geleceğini kurtarabilmek adına tüm insanlık büyük bir destekte bulunuyor. Film teması itibariyle bilim kurgu türünün öncü yazarları; İngiliz yazar H. G. Wells’in ‘Dünyalar Savaşı’, Amerikalı yazar Joe Haldeman’ın ‘Bitmeyen Savaş’ ve “Üç Büyükler” adıyla bilim kurgu edebiyatının üç önemli yazarından birisi olarak anılan Robert A. Heinlein’ın ‘Yıldız Gemisi Askerleri’ gibi eserlerden esinler taşıdığı görülüyor. Ana temasına bakacak olursak, aile kavramı ve ebeveyn hasreti olgularını merkezine almakta. Amazon Prime Video’nun aksiyon ve macera yüklü bir yapımı olan The Tomorrow War, izleyiciyi Alien ve Independence Day karışımı bir dünyaya doğru gerilim dolu bir yolculuğa çıkartıyor.

FİLMİN KONUSU

Sevgi dolu aile babası Dan Forester, zamanda yolculuk yaparak otuz yıl sonrasına 2051 yılına gidecek ve uzaylıların istila ettiği dünyayı kurtarma mücadelesinde çarpışacaktır. İnsanlığın geleceğini korumak için gönüllü olan Dan, hiç beklemediği bir savaşın içerisinde yer alacaktır.

Amerikalı film yapımcısı Chris McKay’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosu Zach Dean’e ait. Oyuncuları arasında; Chris Pratt, J. K. Simmons, Yvonne Strahovski Betty Gilpin, Sam Richardson, Jasmine Mathews, Edwin Hodge, Ryan Kiera Armstrong, Keith Powers, Mary Lynn Rajskub, Mike Mitchell, Jared Shaw, Alexis Louder ve Seychelle Gabriel bulunuyor.

DÜNYALAR SAVAŞI

200 milyon dolarlık dev bütçeli The Tomorrow War, izleyiciyi kaotik atmosferi ve güçlü görsel efektleriyle geleceğin karanlık dünyasında amansız bir savaşa götüren macera filmi. Özellikle uzaylı istilası temalı bilim kurgu filmlerinden hoşlananların keyifle izleyeceği bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY