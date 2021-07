Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy yazdı, Gölgelerin Ardındaki Casus “Black Widow”

GÖLGELERİN ARDINDAKİ CASUS “BLACK WIDOW”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, aksiyon, macera ve bilim kurgu türündeki “BLACK WIDOW” filminin bilinmeyenlerini çözümledi ve Amerika’nın en çok okunan, Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @AlaturkaOnline için kaleme aldı.

KOD ADI: KARA DUL

200 milyon dolarlık dev bir bütçeyle çekilen Black Widow, Marvel Sinematik Evreni’nin 24. filmi olarak Disney Plus platformunda ve sinemalarda vizyona girdi. ABD’de ilk üç günde 80 milyon dolar, Disney Plus Premier Acess tüketici harcamalarında 60 milyon dolardan fazla hasılat elde eden film, pandemi döneminin açılış rekorunu kırdı ve Hızlı Öfkeli 9’u gişe savaşında geride bıraktı. Başrolünü iki kez Oscar’a aday gösterilen, BAFTA ödüllü oyuncu Scarlett Johansson’ın üstlendiği yapımda, Little Women filmindeki performansıyla “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” dalında Oscar’a aday gösterilen İngiliz aktris Florence Pugh yer alıyor. Bilim kurgu ve aksiyon türündeki film, “Kara Dul” lakabıyla anılan ajan Natasha Romanoff’un, geçmişinde ailesinden kaçırılarak usta bir casusa dönüştürülme sürecine ve mazisinde bıraktığı karanlık noktalara ışık tutuyor. Ebeveynlerinden koparılarak General Dreykov liderliğindeki ‘Kırmızı Oda’ adlı gizli bir tesise gönderilerek amansız suikastçılara dönüştürülen genç kızların anlatıldığı film, Amerikalı yazar ve emekli CIA memuru Jason Matthews’ın 2018 yılında beyazperdeye de uyarlanan Kızıl Serçe/Red Sparrow adlı eserini ve yapıttaki ‘Serçe Okulu’nu anımsatıyor. Macera ve aksiyon tutkunlarının beğeniyle izleyeceği Black Widow, sizlere tehlikeli ve amansız bir dünyanın kapılarını aralatacak modern bir casusluk hikâyesi sunuyor.

FİLMİN KONUSU

Black Widow kod adıyla bilinen ajan Natasha Romanoff, geçmişiyle alakalı bir komplo ortaya çıkınca mazisinin karanlık kısımlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Durdurulması imkansız bir güç olan Taskmaster tarafından takip edilen Natasha, Yenilmez/Avengerolmadan önce ardında bıraktığı kopuk ilişkilerin ve tehlikelerin üstesinden gelmek zorundadır.

Cate Shortland’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncuları arasında; Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz, Ray Winstone, Ever Anderson, Violet McGraw, O-T Fagbenle, William Hurt, Michelle Lee ve Olga Kurylenko bulunuyor.

ATEŞİN KALBİ YENİ KARA DUL

Stranger Things ve Hellboy yapımlarındaki başarılı performansıyla tanınan yıldız oyuncu David Harbour, Sovyetler Birliği tarafından Kaptan Amerika’nın eşdeğeri olarak üretilen Kızıl Gardiyan (Red Guardian) karakterine hayat veriyor. Filme mizahi ve eğlenceli bir hava katan bu karakter, Oscar Ödüllü oyuncu Rachel Weisz’ın canlandırdığı Melina adlı karakterle muhteşem bir ikili oluşturuyor. Aslında bu filmin Marvel Sinematik Evreni’nin 4. Evre (Marvel Cinematic Universe: Phase Four) adlı yeni bir sinematik evren aşamasını başlatması gerekiyordu, ancak COVID-19 salgını vizyona giriş tarihini Mayıs 2020’den Temmuz 2021’e kadar erteledi ve bu evreyi WandaVision mini dizisi başlattı. Black Widow, bir nevi devir teslim töreni niteliği taşıyor, çünkü Natasha Romanoff’tan bayrağı devralacak yeni süper kahramanın Yelena Belova olduğu görülüyor. Marvel Studios’un başkanı Kevin Feige ve yöneticileri, bu film için Marvel sinema evrenine dahil etmeyi planladıkları yeni Kara Dul’u tanıtmak amacıyla yazıldığını belirttiler. Bu arada açılış sekansındaki Natasha karakterinin çocukluğunu canlandıran mavi saçlı küçük kız, 5. Element ve Resident Evil serisiyle bilinen aktris Milla Jovovich’in kızı Ever Anderson. Her sahnesi yüksek adrenalin ve aksiyon yüklü olan Black Widow, kesinlikle kaçırılmaması gereken bir macera.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY