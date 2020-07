Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY Yazdı: “In the Shadow of the Moon – Ayın Gölgesinde”

AYIN GÖLGESİNDE

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY, bilim kurgu ve polisiye türündeki ‘IN THE SHADOW OF THE MOON’ adlı filmle ilgili izlenimlerini Amerika’nın ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için yorumladı.

HEYECANLI BİR AKSİYON

Netflix’in bilim kurgu-polisiye türündeki filmi ‘Ayın Gölgesinde’ izleyiciyi bilinmeyenin derinliklerine doğru heyecanlı ve aksiyon dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Seyirciyi her anında soluksuz bırakan cinste bir hikaye olmasının yanı sıra akıl sınırlarını zorlayan ve algınızı yerle bir eden de bir yapıya sahip. Zaman yolculuğu filmlerine farklı bir tat getiren ‘In The Shadow Of The Moon’, izledikten sonra hiç aklınızdan çıkmayacak. Farklı zaman dilimlerinde geçen hikayeyle bezeli olan film her daim karşılaşamayacağınız türde bir yapım.

‘Gregory Weidman‘ ve ‘Geoffrey Tock’un yazdığı ve ‘Kim Mickle’ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda; ‘Boyd Holbrook‘, ‘Cleopatra Coleman‘, ‘Bokeem Woodbine‘ ve ‘Michael C. Hall‘ yer alıyor.

GELECEĞİ GEÇMİŞİN KIVILCIMLARINDA ARAMAK

ABD’nin Philadelphia eyaletinde polis memurluğu yapan Thomas Lockhart, dedektifliğe yükselme hayaliyle yanıp tutuşmaktadır. Bir anda eyaletin farklı noktalarında sebebi belirsiz olan ölümler baş gösterir. Lockhart’ın incelemesi sonucunda cesetlerin ortak bir noktası ortaya çıkar. Her cesedin ense bölgesinde üç adet açıklanamayan iz bulunur. Bu işaretlerin ne anlama geldiği konusunda kimsenin bir fikri yoktur. İz sürme konusunda usta olan Lockhart, cinayetleri işleyenin bir seri katil olduğunu tespit eder ve peşine düşer. Ancak bu zanlı alışılagelenin aksine ne yakalanarak ne de öldürülerek durdurulamaz ve her dokuz yılda bir tekrardan ortaya çıkar. Bu akıl almaz durum Thomas Lockhart’ta bir takıntı haline gelir. Artık katili yakalamayı ve gizemi çözmeyi her şeyini kaybetme pahasına da olsa göze alır.

KELEBEK ETKİSİ

Thomas Lockhart’ın durdurulamaz haldeki katile olan takıntısı ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen olayın peşini bırakmaması bana ‘Abraham Lincoln’ün şu sözünü anımsattı; “Bazılarını her zaman, herkesi bazen ama herkesi her zaman aldatamazsın.”‘Ayın Gölgesinde’, sıkı bir bilim kurgu-polisiye filmi. Özellikle baba kız arasındaki ilişkinin bir takıntı uğruna kırılmaya uğraması çok güzel işlenmiş. Zamanda yolcuğa ve onun kelebek etkisine inanıyorsanız bu film tam sizin için biçilmiş bir kaftan.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY